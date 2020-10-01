https://ria.ru/20201001/yaponiya-1578034275.html

Япония ослабила ограничения на въезд иностранцев

Япония, как и планировалось, ослабила в четверг ограничения на въезд в страну иностранных граждан, введенные из-за COVID-19, но это послабление не коснулось... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:08

2020-10-01T10:08

2020-10-01T10:08

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япония

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<strong>ТОКИО, 1 окт — РИА Новости.</strong> Япония, как и планировалось, ослабила в четверг ограничения на въезд в страну иностранных граждан, введенные из-за COVID-19, но это послабление не коснулось туристов.Согласно информации на сайте японского МИД, и как было уже объявлено 25 сентября, граждане всех стран со студенческими визами, иждивенцы со спонсорами в Японии, а также те, кто работают в японских компаниях помимо бизнесменов, смогут теперь въезжать в страну при условии соблюдения двухнедельного карантина под контролем их работодателей или организаций-спонсоров.Однако, как сообщает министерство, пока число лиц, которым разрешен въезд, будет ограничено квотой. Ожидается, что в дальнейшем она будет расширяться по мере увеличения пропускной способности пунктов тестирования на коронавирус в аэропортах.Во время пандемии COVID-19 ранее в нынешнем году Япония закрыла въезд в страну из 159 стран и регионов мира, и в последнее время стала открывать его постепенно для бизнесменов из некоторых государств.

https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, япония