Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201001/yaponiya-1578034275.html
Япония ослабила ограничения на въезд иностранцев
Япония, как и планировалось, ослабила в четверг ограничения на въезд в страну иностранных граждан, введенные из-за COVID-19, но это послабление не коснулось... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:08
2020-10-01T10:08
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156043/09/1560430947_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_5b2bc3a30ea4198ebe1c1da7b9c748c5.jpg
<strong>ТОКИО, 1 окт — РИА Новости.</strong> Япония, как и планировалось, ослабила в четверг ограничения на въезд в страну иностранных граждан, введенные из-за COVID-19, но это послабление не коснулось туристов.Согласно информации на сайте японского МИД, и как было уже объявлено 25 сентября, граждане всех стран со студенческими визами, иждивенцы со спонсорами в Японии, а также те, кто работают в японских компаниях помимо бизнесменов, смогут теперь въезжать в страну при условии соблюдения двухнедельного карантина под контролем их работодателей или организаций-спонсоров.Однако, как сообщает министерство, пока число лиц, которым разрешен въезд, будет ограничено квотой. Ожидается, что в дальнейшем она будет расширяться по мере увеличения пропускной способности пунктов тестирования на коронавирус в аэропортах.Во время пандемии COVID-19 ранее в нынешнем году Япония закрыла въезд в страну из 159 стран и регионов мира, и в последнее время стала открывать его постепенно для бизнесменов из некоторых государств.
https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156043/09/1560430947_162:0:2891:2047_1400x0_80_0_0_27752bbba28b98cdce3d407099a05c68.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, япония

Япония ослабила ограничения на въезд иностранцев

10:08 01.10.2020
 
© AP Photo / Shizuo KambayashiПосетители делают селфи перед храмом Зениарай Бентен. Токио, Япония
Посетители делают селфи перед храмом Зениарай Бентен. Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 окт — РИА Новости. Япония, как и планировалось, ослабила в четверг ограничения на въезд в страну иностранных граждан, введенные из-за COVID-19, но это послабление не коснулось туристов.
Согласно информации на сайте японского МИД, и как было уже объявлено 25 сентября, граждане всех стран со студенческими визами, иждивенцы со спонсорами в Японии, а также те, кто работают в японских компаниях помимо бизнесменов, смогут теперь въезжать в страну при условии соблюдения двухнедельного карантина под контролем их работодателей или организаций-спонсоров.
Однако, как сообщает министерство, пока число лиц, которым разрешен въезд, будет ограничено квотой. Ожидается, что в дальнейшем она будет расширяться по мере увеличения пропускной способности пунктов тестирования на коронавирус в аэропортах.
Во время пандемии COVID-19 ранее в нынешнем году Япония закрыла въезд в страну из 159 стран и регионов мира, и в последнее время стала открывать его постепенно для бизнесменов из некоторых государств.
Эрзи - один из крупнейших средневековых башенных комплексов горной Ингушетии - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 08:00Туризм
Страна боевых башен. Зачем ехать в Ингушетию
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмЯпония
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Около 20 москвичей оштрафовали за отсутствие данных о COVID-19 по прилету
10:35Ученые рассказали, почему нельзя начинать день с кофе
10:31Древний платан в Дербенте стал "Российским деревом года"
10:31В Нагорном Карабахе заявили, что сбили азербайджанский вертолет
10:23В ДТП с автобусом под Тверью погиб человек
10:23ФБР и NCSC выпустили фильм об угрозах иностранной разведки в соцсетях
10:18Курс доллара упал до 77 рублей
10:14Двух "лимоновцев" задержали в Петербурге из-за листовок о Карабахе
10:10Суд заново рассмотрит иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
10:10В Турции опровергли сообщения СМИ о претензиях к российским летчикам
10:08Япония ослабила ограничения на въезд иностранцев
10:08Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования Китая
10:02Более 30 домов сгорели на юге России из-за природных пожаров
10:00Ереван призвал добровольцев в Карабахе координировать действия с военными
09:56На Эльбрусе нашли заблудившихся альпинистов из Подмосковья
09:51В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели трех детей при пожаре
09:46Найдено натуральное средство от коронавируса
09:39В Карабахе рассказали о потерях азербайджанской стороны
09:35Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в октябре
09:31Чижов оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния