https://ria.ru/20201001/vystavka-1578291053.html

Выставка животных из приютов пройдет в Москве 4 октября

Собаки и кошки из московских приютов примут участие в выставке-пристройстве, которая пройдет в Международный день защиты животных на территории дизайн-завода... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:23

2020-10-01T11:23

2020-10-05T18:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

домашние животные

флакон

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Собаки и кошки из московских приютов примут участие в выставке-пристройстве, которая пройдет в Международный день защиты животных на территории дизайн-завода "<a href="http://ria.ru/organization_Dizajjn_zavod_Flakon/" target="_blank" data-auto="true">Флакон</a>", сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ российской столицы.Выставка-пристройство "#НадоБратьОсенью2020" состоится 4 октября, с 11.00 до 17.00, ее проводит благотворительный фонд "Вирта"."Участие в акции примут подопечные приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет". Гости выставки смогут познакомиться с животными, а волонтеры, которые о них заботятся, расскажут об их характерах, привычках и других особенностях", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что для участия в выставках отбирают только тех животных, которые доброжелательно настроены к людям и полностью готовы стать домашними. Они социализированы, стерилизованы, здоровы и привиты."Собак и кошек тщательно готовят к таким мероприятиям – моют, стригут и вычесывают, а иногда даже отводят в груминг-салоны, где им делают профессиональные стрижки, укладки, приводят в порядок ушки и когти", — добавили в ведомстве.Забрать питомца домой можно после оформления договора ответственного владения. Для этого необходимо иметь при себе паспорт. Также посетители выставки смогут узнать, как помогать бездомным животным в приютах или удаленно.

https://ria.ru/20200928/koshki-1577866961.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домашние животные, флакон