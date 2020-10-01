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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201001/vystavka-1578291053.html
Выставка животных из приютов пройдет в Москве 4 октября
Собаки и кошки из московских приютов примут участие в выставке-пристройстве, которая пройдет в Международный день защиты животных на территории дизайн-завода... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:23
2020-10-05T18:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
домашние животные
флакон
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Собаки и кошки из московских приютов примут участие в выставке-пристройстве, которая пройдет в Международный день защиты животных на территории дизайн-завода "<a href="http://ria.ru/organization_Dizajjn_zavod_Flakon/" target="_blank" data-auto="true">Флакон</a>", сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ российской столицы.Выставка-пристройство "#НадоБратьОсенью2020" состоится 4 октября, с 11.00 до 17.00, ее проводит благотворительный фонд "Вирта"."Участие в акции примут подопечные приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет". Гости выставки смогут познакомиться с животными, а волонтеры, которые о них заботятся, расскажут об их характерах, привычках и других особенностях", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что для участия в выставках отбирают только тех животных, которые доброжелательно настроены к людям и полностью готовы стать домашними. Они социализированы, стерилизованы, здоровы и привиты."Собак и кошек тщательно готовят к таким мероприятиям – моют, стригут и вычесывают, а иногда даже отводят в груминг-салоны, где им делают профессиональные стрижки, укладки, приводят в порядок ушки и когти", — добавили в ведомстве.Забрать питомца домой можно после оформления договора ответственного владения. Для этого необходимо иметь при себе паспорт. Также посетители выставки смогут узнать, как помогать бездомным животным в приютах или удаленно.
https://ria.ru/20200928/koshki-1577866961.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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домашние животные, флакон

Выставка животных из приютов пройдет в Москве 4 октября

11:23 01.10.2020 (обновлено: 18:26 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоБездомная собака в приюте для животных
Бездомная собака в приюте для животных - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Собаки и кошки из московских приютов примут участие в выставке-пристройстве, которая пройдет в Международный день защиты животных на территории дизайн-завода "Флакон", сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ российской столицы.
Выставка-пристройство "#НадоБратьОсенью2020" состоится 4 октября, с 11.00 до 17.00, ее проводит благотворительный фонд "Вирта".
"Участие в акции примут подопечные приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет". Гости выставки смогут познакомиться с животными, а волонтеры, которые о них заботятся, расскажут об их характерах, привычках и других особенностях", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для участия в выставках отбирают только тех животных, которые доброжелательно настроены к людям и полностью готовы стать домашними. Они социализированы, стерилизованы, здоровы и привиты.
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"Собак и кошек тщательно готовят к таким мероприятиям – моют, стригут и вычесывают, а иногда даже отводят в груминг-салоны, где им делают профессиональные стрижки, укладки, приводят в порядок ушки и когти", — добавили в ведомстве.
Забрать питомца домой можно после оформления договора ответственного владения. Для этого необходимо иметь при себе паспорт. Также посетители выставки смогут узнать, как помогать бездомным животным в приютах или удаленно.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизнидомашние животныеФлакон
 
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