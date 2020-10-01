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ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает идею многодневного голосования
Идею сохранить модель многодневного голосования поддерживают 77% сделавших свой выбор в этом году россиян, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:54
2020-10-01T16:48
вциом
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Идею сохранить модель многодневного голосования поддерживают 77% сделавших свой выбор в этом году россиян, следует из <a href="https://wciom.ru/index.php?id=236&amp;uid=10570" target="_blank">опроса</a>, проведенного ВЦИОМ. Голосование проходило с 11 по 13 сентября.Более половины граждан к возможности высказать свое мнение в течение нескольких дней отнеслись положительно (61%). Среди тех, кто голосовал в этом году, процент одобрения выше (74%)."В целом об удобстве многодневного голосования высказались 78% россиян. Среди тех, кто участвовал в голосовании, эта доля достигает 84%. Одобряют идею проведения голосования в следующем году также в течение нескольких дней 61% россиян, а среди тех, кто участвовал в голосовании в этом году, — 71%. В будущем поддерживают проведение выборов в многодневном формате 70% россиян, 28% — против. Среди голосовавших за — 77%, против высказались 22%", — говорится в отчете ВЦИОМ.Россияне назвали три основные причины, почему этот формат удобен: можно прийти в подходящее время (49%), нет очередей, суеты и толпы (семь процентов), меньше вероятность заразиться коронавирусом (пять процентов).По мнению большинства граждан (80-86%), Центральная избирательная комиссия хорошо справляется с поставленными перед ней задачами: информирует о самих выборах, дате их проведения, сообщает о возможных способах голосования и рассказывает об организации выборов, а также о местах расположения участков.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
https://ria.ru/20200922/opros-1577596095.html
https://ria.ru/20200924/putin-1577707226.html
Тосовать удобней
95
Это уже не смешно. Это утопия
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РИА Новости
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60
вциом, общество

ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает идею многодневного голосования

15:54 01.10.2020 (обновлено: 16:48 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичИзбиратель кидает бюллетень в урну
Избиратель кидает бюллетень в урну - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Идею сохранить модель многодневного голосования поддерживают 77% сделавших свой выбор в этом году россиян, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.
Голосование проходило с 11 по 13 сентября.
Итоги выборов глав регионов России - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 14:00Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
Более половины граждан к возможности высказать свое мнение в течение нескольких дней отнеслись положительно (61%). Среди тех, кто голосовал в этом году, процент одобрения выше (74%).
"В целом об удобстве многодневного голосования высказались 78% россиян. Среди тех, кто участвовал в голосовании, эта доля достигает 84%. Одобряют идею проведения голосования в следующем году также в течение нескольких дней 61% россиян, а среди тех, кто участвовал в голосовании в этом году, — 71%. В будущем поддерживают проведение выборов в многодневном формате 70% россиян, 28% — против. Среди голосовавших за — 77%, против высказались 22%", — говорится в отчете ВЦИОМ.
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По мнению большинства граждан (80-86%), Центральная избирательная комиссия хорошо справляется с поставленными перед ней задачами: информирует о самих выборах, дате их проведения, сообщает о возможных способах голосования и рассказывает об организации выборов, а также о местах расположения участков.
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