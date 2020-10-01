https://ria.ru/20201001/vtsiom-1578057092.html

ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает идею многодневного голосования

Идею сохранить модель многодневного голосования поддерживают 77% сделавших свой выбор в этом году россиян, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:54

2020-10-01T15:54

2020-10-01T16:48

вциом

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Идею сохранить модель многодневного голосования поддерживают 77% сделавших свой выбор в этом году россиян, следует из <a href="https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10570" target="_blank">опроса</a>, проведенного ВЦИОМ. Голосование проходило с 11 по 13 сентября.Более половины граждан к возможности высказать свое мнение в течение нескольких дней отнеслись положительно (61%). Среди тех, кто голосовал в этом году, процент одобрения выше (74%)."В целом об удобстве многодневного голосования высказались 78% россиян. Среди тех, кто участвовал в голосовании, эта доля достигает 84%. Одобряют идею проведения голосования в следующем году также в течение нескольких дней 61% россиян, а среди тех, кто участвовал в голосовании в этом году, — 71%. В будущем поддерживают проведение выборов в многодневном формате 70% россиян, 28% — против. Среди голосовавших за — 77%, против высказались 22%", — говорится в отчете ВЦИОМ.Россияне назвали три основные причины, почему этот формат удобен: можно прийти в подходящее время (49%), нет очередей, суеты и толпы (семь процентов), меньше вероятность заразиться коронавирусом (пять процентов).По мнению большинства граждан (80-86%), Центральная избирательная комиссия хорошо справляется с поставленными перед ней задачами: информирует о самих выборах, дате их проведения, сообщает о возможных способах голосования и рассказывает об организации выборов, а также о местах расположения участков.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html

https://ria.ru/20200922/opros-1577596095.html

https://ria.ru/20200924/putin-1577707226.html

Дмитрий Олейник Тосовать удобней 95

Denis Inkognito Это уже не смешно. Это утопия 66

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, общество