https://ria.ru/20201001/vtsiom-1578057092.html
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает идею многодневного голосования
Идею сохранить модель многодневного голосования поддерживают 77% сделавших свой выбор в этом году россиян, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:54
2020-10-01T15:54
2020-10-01T16:48
вциом
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Идею сохранить модель многодневного голосования поддерживают 77% сделавших свой выбор в этом году россиян, следует из <a href="https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10570" target="_blank">опроса</a>, проведенного ВЦИОМ. Голосование проходило с 11 по 13 сентября.Более половины граждан к возможности высказать свое мнение в течение нескольких дней отнеслись положительно (61%). Среди тех, кто голосовал в этом году, процент одобрения выше (74%)."В целом об удобстве многодневного голосования высказались 78% россиян. Среди тех, кто участвовал в голосовании, эта доля достигает 84%. Одобряют идею проведения голосования в следующем году также в течение нескольких дней 61% россиян, а среди тех, кто участвовал в голосовании в этом году, — 71%. В будущем поддерживают проведение выборов в многодневном формате 70% россиян, 28% — против. Среди голосовавших за — 77%, против высказались 22%", — говорится в отчете ВЦИОМ.Россияне назвали три основные причины, почему этот формат удобен: можно прийти в подходящее время (49%), нет очередей, суеты и толпы (семь процентов), меньше вероятность заразиться коронавирусом (пять процентов).По мнению большинства граждан (80-86%), Центральная избирательная комиссия хорошо справляется с поставленными перед ней задачами: информирует о самих выборах, дате их проведения, сообщает о возможных способах голосования и рассказывает об организации выборов, а также о местах расположения участков.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
https://ria.ru/20200922/opros-1577596095.html
https://ria.ru/20200924/putin-1577707226.html
Дмитрий Олейник
Тосовать удобней
95
Denis Inkognito
Это уже не смешно. Это утопия
66
70
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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вциом, общество
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Идею сохранить модель многодневного голосования поддерживают 77% сделавших свой выбор в этом году россиян, следует из опроса
, проведенного ВЦИОМ.
Голосование проходило с 11 по 13 сентября.
Более половины граждан к возможности высказать свое мнение в течение нескольких дней отнеслись положительно (61%). Среди тех, кто голосовал в этом году, процент одобрения выше (74%).
"В целом об удобстве многодневного голосования высказались 78% россиян. Среди тех, кто участвовал в голосовании, эта доля достигает 84%. Одобряют идею проведения голосования в следующем году также в течение нескольких дней 61% россиян, а среди тех, кто участвовал в голосовании в этом году, — 71%. В будущем поддерживают проведение выборов в многодневном формате 70% россиян, 28% — против. Среди голосовавших за — 77%, против высказались 22%", — говорится в отчете ВЦИОМ.
Россияне назвали три основные причины, почему этот формат удобен: можно прийти в подходящее время (49%), нет очередей, суеты и толпы (семь процентов), меньше вероятность заразиться коронавирусом (пять процентов).
По мнению большинства граждан (80-86%), Центральная избирательная комиссия хорошо справляется с поставленными перед ней задачами: информирует о самих выборах, дате их проведения, сообщает о возможных способах голосования и рассказывает об организации выборов, а также о местах расположения участков.