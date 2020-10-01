Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/vozvraschenie-1578039930.html
Ведущий Первого канала пожаловался на невозможность вернуться в Россию
Ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Герман Гандельман в комментарии "Собеседнику" рассказал, что уже несколько месяцев не может вернуться в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:43
2020-10-01T12:49
распространение нового коронавируса
герман гандельман
елена малышева
израиль
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578039527_0:166:1576:1053_1400x0_80_0_0_c7f33bf756bf553745d6254c2fb4935b.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале <a href="http://ria.ru/person_german-gandelman/" target="_blank" data-auto="true">Герман Гандельман</a> в комментарии "<a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Собеседнику</a>" рассказал, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>.Врач отметил, что на днях из-за распространения коронавируса израильские власти ввели жесткий карантин, который серьезно ограничивает возможности передвижения.Его соведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> заявила, что Гандельман сможет вернуться к работе, как только снимут ограничения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200812/1575700478.html
А у нас либо передача здоровье с матками танцующими, либо постоянные политические шоу про то как плохо Украине, Сирии, Белоруссии и как замечательно у нас.
264
Заработал и смылся в заграницию
192
24
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578039527_258:108:1576:1097_1400x0_80_0_0_e3f902e819ab4593f80a13b4a4fad63b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
герман гандельман, елена малышева, израиль, общество

Ведущий Первого канала пожаловался на невозможность вернуться в Россию

11:43 01.10.2020 (обновлено: 12:49 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВрач и телеведущий Герман Гандельман
Врач и телеведущий Герман Гандельман - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Герман Гандельман в комментарии "Собеседнику" рассказал, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из Израиля.
Врач отметил, что на днях из-за распространения коронавируса израильские власти ввели жесткий карантин, который серьезно ограничивает возможности передвижения.

"Выходить из дома можно, но в основном только в магазин и аптеку. Люди, которые не соблюдают рекомендации, получают штрафы", — уточнил он.

Его соведущая Елена Малышева заявила, что Гандельман сможет вернуться к работе, как только снимут ограничения.

"В Израиле карантин, как известно. Всем врачам запрещено покидать страну. Герман Шаевич по-прежнему член нашей команды", — заключила она.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Актер Дмитрий Шаракоис - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 16:53Культура
"Ем просрочку": звезда "Интернов" пожаловался на тяготы жизни в Лондоне
 
Обсудить24
Распространение нового коронавирусаГерман ГандельманЕлена МалышеваИзраильОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Евросоюз вводит санкции против Белоруссии
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
Лента новостейМолния