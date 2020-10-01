https://ria.ru/20201001/vozvraschenie-1578039930.html

Ведущий Первого канала пожаловался на невозможность вернуться в Россию

Ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Герман Гандельман в комментарии "Собеседнику" рассказал, что уже несколько месяцев не может вернуться в... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:43

2020-10-01T11:43

2020-10-01T12:49

распространение нового коронавируса

герман гандельман

елена малышева

израиль

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале <a href="http://ria.ru/person_german-gandelman/" target="_blank" data-auto="true">Герман Гандельман</a> в комментарии "<a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Собеседнику</a>" рассказал, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>.Врач отметил, что на днях из-за распространения коронавируса израильские власти ввели жесткий карантин, который серьезно ограничивает возможности передвижения.Его соведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> заявила, что Гандельман сможет вернуться к работе, как только снимут ограничения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200812/1575700478.html

Дмитрий Жарков А у нас либо передача здоровье с матками танцующими, либо постоянные политические шоу про то как плохо Украине, Сирии, Белоруссии и как замечательно у нас. 264

Сергей Петрович Заработал и смылся в заграницию 192

24

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герман гандельман, елена малышева, израиль, общество