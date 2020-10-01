https://ria.ru/20201001/vozvraschenie-1578039930.html
Ведущий Первого канала пожаловался на невозможность вернуться в Россию
Ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Герман Гандельман в комментарии "Собеседнику" рассказал, что уже несколько месяцев не может вернуться в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:43
2020-10-01T11:43
2020-10-01T12:49
распространение нового коронавируса
герман гандельман
елена малышева
израиль
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578039527_0:166:1576:1053_1400x0_80_0_0_c7f33bf756bf553745d6254c2fb4935b.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале <a href="http://ria.ru/person_german-gandelman/" target="_blank" data-auto="true">Герман Гандельман</a> в комментарии "<a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Собеседнику</a>" рассказал, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>.Врач отметил, что на днях из-за распространения коронавируса израильские власти ввели жесткий карантин, который серьезно ограничивает возможности передвижения.Его соведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> заявила, что Гандельман сможет вернуться к работе, как только снимут ограничения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200812/1575700478.html
Дмитрий Жарков
А у нас либо передача здоровье с матками танцующими, либо постоянные политические шоу про то как плохо Украине, Сирии, Белоруссии и как замечательно у нас.
264
Сергей Петрович
Заработал и смылся в заграницию
192
24
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578039527_258:108:1576:1097_1400x0_80_0_0_e3f902e819ab4593f80a13b4a4fad63b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман гандельман, елена малышева, израиль, общество