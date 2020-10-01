https://ria.ru/20201001/vandalizm-1578042739.html

Под Псковом осквернили памятник герою Советского Союза Арнольду Мери

Неизвестные вандалы осквернили памятник герою Советского Союза Арнольду Мери в Порховском районе Псковской области, сообщил РИА Новости в четверг представитель... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:24

2020-10-01T12:24

2020-10-01T12:24

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кпсс

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в мире

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Неизвестные вандалы осквернили памятник герою Советского Союза Арнольду Мери в <a href="http://ria.ru/location_Porkhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Порховском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального управления МВД РФ."В полицию Порховского района поступило сообщение о том, что в деревне Полоное завален на землю памятник герою Великой Отечественной войны Арнольду Мери. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сказал он. По словам собеседника агентства, сейчас полиция ищет тех, кто может быть причастен к осквернению памятника.Администрация Порховского района пока не ответила на запрос РИА Новости о возможных сроках восстановления памятника Мери. По данным местных СМИ, неизвестные вандалы также повредили 20 надгробий на близлежащем кладбище.Мери скончался в марте 2009 года в <a href="http://ria.ru/location_Tallinn/" target="_blank" data-auto="true">Таллине</a> на 89-м году жизни. В последние годы жизни он подвергся судебному преследованию со стороны эстонских властей, которые обвиняли его в геноциде мирного населения <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> в 1949 году. Согласно обвинению, Мери руководил проведением массовых депортаций на острове Хийумаа весной 1949 года. Мери не признал себя виновным.Мери получил звание Героя Советского Союза за оборону штаба корпуса у города Порхов соседней с Эстонией Псковской области. Во время боя 18 июля 1941 года он был четырежды ранен, однако не покинул поля боя и продолжал командовать обороняющимися.В конце 1951 года в результате доноса Мери исключили из партии, лишили звания Героя Советского Союза и других наград. ЦК посчитал, что его участие в депортации эстонцев в Сибирь было слишком пассивным. В 1956 году по апелляции XX съезду <a href="http://ria.ru/organization_KPSS/" target="_blank" data-auto="true">КПСС</a> Мери был восстановлен в рядах партии, а решение о лишении его наград было отменено.Российская сторона неоднократно выражала негативное отношение к процессу над ветераном. Российская <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> в мае 2008 года приняла обращение к европейским коллегам, в котором призывала остановить "постыдное судилище" над Мери. Суд над ветераном был назван "явно политизированным".

https://ria.ru/20200721/1574638114.html

https://ria.ru/20200525/1571961078.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, кпсс, эстония, псковская область, таллин, в мире