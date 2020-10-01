Под Псковом осквернили памятник герою Советского Союза Арнольду Мери
© Фото : Сетевое издание "Псковское агентство информации"Неизвестные вандалы осквернили памятник герою Советского Союза Арнольду Мери в Порховском районе Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Неизвестные вандалы осквернили памятник герою Советского Союза Арнольду Мери в Порховском районе Псковской области, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального управления МВД РФ.
"В полицию Порховского района поступило сообщение о том, что в деревне Полоное завален на землю памятник герою Великой Отечественной войны Арнольду Мери. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сказал он. По словам собеседника агентства, сейчас полиция ищет тех, кто может быть причастен к осквернению памятника.
Администрация Порховского района пока не ответила на запрос РИА Новости о возможных сроках восстановления памятника Мери. По данным местных СМИ, неизвестные вандалы также повредили 20 надгробий на близлежащем кладбище.
Мери скончался в марте 2009 года в Таллине на 89-м году жизни. В последние годы жизни он подвергся судебному преследованию со стороны эстонских властей, которые обвиняли его в геноциде мирного населения Эстонии в 1949 году. Согласно обвинению, Мери руководил проведением массовых депортаций на острове Хийумаа весной 1949 года. Мери не признал себя виновным.
Мери получил звание Героя Советского Союза за оборону штаба корпуса у города Порхов соседней с Эстонией Псковской области. Во время боя 18 июля 1941 года он был четырежды ранен, однако не покинул поля боя и продолжал командовать обороняющимися.
В конце 1951 года в результате доноса Мери исключили из партии, лишили звания Героя Советского Союза и других наград. ЦК посчитал, что его участие в депортации эстонцев в Сибирь было слишком пассивным. В 1956 году по апелляции XX съезду КПСС Мери был восстановлен в рядах партии, а решение о лишении его наград было отменено.
Российская сторона неоднократно выражала негативное отношение к процессу над ветераном. Российская Госдума в мае 2008 года приняла обращение к европейским коллегам, в котором призывала остановить "постыдное судилище" над Мери. Суд над ветераном был назван "явно политизированным".