https://ria.ru/20201001/vaktsinatsiya-1578031765.html

В Новосибирской области началась вакцинация медиков от коронавируса

Вакцинация медработников началась в Новосибирской области – первые прививки уже поставили врачам и медсестрам одного из инфекционных госпиталей Новосибирска,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T08:51

2020-10-01T08:51

2020-10-01T08:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

новосибирск

новосибирская область

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 1 окт – РИА Новости.</strong> Вакцинация медработников началась в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> – первые прививки уже поставили врачам и медсестрам одного из инфекционных госпиталей <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>, сообщает в четверг облправительство."Первые прививки против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в Новосибирской области поставили врачам и медсестрам инфекционного госпиталя больницы №12 30 сентября. Новая вакцина двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, содержимое которых вводится поэтапно, с интервалом в три недели", - говорится в сообщении.По словам главного специалиста по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяны Ивлевой, пока в регион вакцина "Спутник V" поступает небольшими партиями, это связано с особенными условиями транспортировки и хранения. До конца года в регионе планируют привить несколько тысяч медиков."В первую очередь планируем защищать медицинских работников, потому что это люди, которые первыми встречаются с коронавирусной инфекцией и рискуют каждый день. Будут вакцинироваться не только сотрудники ковидных госпиталей, но и медработники поликлиник, потому что они тоже контактируют с пациентами, и сотрудники скорой помощи. У нас нет ограничений по месту работы. Доктор, который работает в плановом отделении, тоже может столкнуться с коронавирусом, и сам заразиться, и заразить других пациентов", – приводятся в сообщении слова Ивлевой.Власти отмечают, что тем, кто недавно привился против гриппа, придется подождать не меньше 30 дней прежде чем поставить первую прививку от коронавируса. Кроме медицинских противопоказаний, это единственное ограничение. Вакцинация добровольная."В настоящий момент ни у кого побочных эффектов не появилось. Если и дальше все будет в порядке, то через три недели добровольцам поставят второй компонент вакцины. Вакцина относится к совершенно новому поколению вакцин – векторным. В таких вакцинах в качестве транспорта используются безопасные вирусы, которые не могут размножаться и наносить ущерб организму, чтобы доставить тот антиген – тот белок, к которому должен наработать защиту организм человека", - объясняют власти.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200930/vaktsinatsiya-1577983852.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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