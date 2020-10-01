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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578078355.html
Небензя не исключил презентации российской вакцины в штаб-квартире ООН
Постпред РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что разработчики российской вакцины от коронавируса представят ее в штаб-квартире ООН. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T21:50
2020-10-01T22:14
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
василий небензя
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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<strong>ООН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> не исключил, что разработчики российской вакцины от коронавируса представят ее в штаб-квартире ООН.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил в ходе выступления на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> ООН, что Россия абсолютно открыта и настроена на партнерство по борьбе с коронавирусом, в связи с чем предлагает провести онлайн-конференцию по вакцинам с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против COVID-19. Он также предложил сотрудникам ООН бесплатно предоставить вакцину от коронавируса."Президент Владимир Путин предложил вакцину в качестве гуманитарной помощи со стороны России сотрудникам ООН. Эта идея позитивно воспринята Секретариатом. Я говорил с генеральным секретарем, в том числе, по этому вопросу", - сказал Небензя на пресс-конференции.По его словам, ожидается, что генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> назначит координатора в штаб-квартире по этому вопросу для обсуждения всех сопутствующих вопросов. "Есть ряд вопросов – юридических, процедурных, логистических, медицинских. Это надо обсудить", - указал постпред."Мы планируем. У нас пока идея. Возможно, было бы хорошей мыслью организовать презентацию российской вакцины здесь, в ООН, теми, кто разработал ее. Они могут рассказать сотрудникам ООН и СМИ о ней, о клинических испытаниях, о результатах, об эффектах, о побочных эффектах. Пока, правда, они говорят, что с ней нет проблем", - заявил постпред.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/vaktsina-vektor-1577809566.html
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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Небензя не исключил презентации российской вакцины в штаб-квартире ООН

21:50 01.10.2020 (обновлено: 22:14 01.10.2020)
 
© REUTERS / Mike SegarЛоготип ООН в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке
Логотип ООН в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
ООН, 1 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что разработчики российской вакцины от коронавируса представят ее в штаб-квартире ООН.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, что Россия абсолютно открыта и настроена на партнерство по борьбе с коронавирусом, в связи с чем предлагает провести онлайн-конференцию по вакцинам с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против COVID-19. Он также предложил сотрудникам ООН бесплатно предоставить вакцину от коронавируса.
"Президент Владимир Путин предложил вакцину в качестве гуманитарной помощи со стороны России сотрудникам ООН. Эта идея позитивно воспринята Секретариатом. Я говорил с генеральным секретарем, в том числе, по этому вопросу", - сказал Небензя на пресс-конференции.
По его словам, ожидается, что генсек ООН Антониу Гутерреш назначит координатора в штаб-квартире по этому вопросу для обсуждения всех сопутствующих вопросов. "Есть ряд вопросов – юридических, процедурных, логистических, медицинских. Это надо обсудить", - указал постпред.
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Два самых лучших. В "Векторе" рассказали о вариантах вакцин от COVID
"Мы планируем. У нас пока идея. Возможно, было бы хорошей мыслью организовать презентацию российской вакцины здесь, в ООН, теми, кто разработал ее. Они могут рассказать сотрудникам ООН и СМИ о ней, о клинических испытаниях, о результатах, об эффектах, о побочных эффектах. Пока, правда, они говорят, что с ней нет проблем", - заявил постпред.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыВасилий НебензяМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНВ мире
 
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