https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578078355.html

Небензя не исключил презентации российской вакцины в штаб-квартире ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что разработчики российской вакцины от коронавируса представят ее в штаб-квартире ООН. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T21:50

2020-10-01T21:50

2020-10-01T22:14

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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россия

вакцины

коронавирусы

василий небензя

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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<strong>ООН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> не исключил, что разработчики российской вакцины от коронавируса представят ее в штаб-квартире ООН.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил в ходе выступления на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> ООН, что Россия абсолютно открыта и настроена на партнерство по борьбе с коронавирусом, в связи с чем предлагает провести онлайн-конференцию по вакцинам с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против COVID-19. Он также предложил сотрудникам ООН бесплатно предоставить вакцину от коронавируса."Президент Владимир Путин предложил вакцину в качестве гуманитарной помощи со стороны России сотрудникам ООН. Эта идея позитивно воспринята Секретариатом. Я говорил с генеральным секретарем, в том числе, по этому вопросу", - сказал Небензя на пресс-конференции.По его словам, ожидается, что генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> назначит координатора в штаб-квартире по этому вопросу для обсуждения всех сопутствующих вопросов. "Есть ряд вопросов – юридических, процедурных, логистических, медицинских. Это надо обсудить", - указал постпред."Мы планируем. У нас пока идея. Возможно, было бы хорошей мыслью организовать презентацию российской вакцины здесь, в ООН, теми, кто разработал ее. Они могут рассказать сотрудникам ООН и СМИ о ней, о клинических испытаниях, о результатах, об эффектах, о побочных эффектах. Пока, правда, они говорят, что с ней нет проблем", - заявил постпред.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/vaktsina-vektor-1577809566.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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