https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578068157.html

Собянин рассказал, когда Москва получит первую партию вакцины от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что первые крупные партии вакцины от коронавируса будут произведены в ноябре-декабре, в январе ожидаются миллионные... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:05

2020-10-01T18:05

2020-10-01T18:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

сергей собянин

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> выразил надежду, что первые крупные партии вакцины от<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавируса</a> будут произведены в ноябре-декабре, в январе ожидаются миллионные поставки."Я надеюсь, в ноябре-декабре у нас появятся первые крупные партии вакцины от коронавируса, а в конце декабря, в январе – промышленные масштабы, исчисляемые миллионами", - сообщил Собянин в интервью телеканалу <a href="https://www.vesti.ru/article/2466161" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия-24"</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578033490.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, сергей собянин, экономика