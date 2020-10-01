https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578068157.html
Собянин рассказал, когда Москва получит первую партию вакцины от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что первые крупные партии вакцины от коронавируса будут произведены в ноябре-декабре, в январе ожидаются миллионные... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:05
2020-10-01T18:05
2020-10-01T18:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
сергей собянин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040641_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_13d8ec7a92568146b3e27ea54cd82c5d.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> выразил надежду, что первые крупные партии вакцины от<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавируса</a> будут произведены в ноябре-декабре, в январе ожидаются миллионные поставки."Я надеюсь, в ноябре-декабре у нас появятся первые крупные партии вакцины от коронавируса, а в конце декабря, в январе – промышленные масштабы, исчисляемые миллионами", - сообщил Собянин в интервью телеканалу <a href="https://www.vesti.ru/article/2466161" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия-24"</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578033490.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040641_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_5dadebfd788a62a4057f7cf211e0d7cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, сергей собянин, экономика