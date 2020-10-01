https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578055960.html

Симоньян сделала вторую прививку от COVID-19

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что сделала вторую прививку от новой коронавирусной инфекции. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:36

2020-10-01T15:36

2020-10-01T15:36

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

маргарита симоньян

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что сделала вторую прививку от новой коронавирусной инфекции."Сделала вторую прививку от ковида. Полет нормальный. Обещают иммунитет на два года. Дай Бог!" - написала <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Симоньян</a> в своем <a href="https://t.me/margaritasimonyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200921/simonyan-1577542792.html

Арсений Новиков Молодец! 16

Егор Панкратов Красотка! 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, маргарита симоньян, общество