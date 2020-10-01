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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578055960.html
Симоньян сделала вторую прививку от COVID-19
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что сделала вторую прививку от новой коронавирусной инфекции. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:36
2020-10-01T15:36
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
маргарита симоньян
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что сделала вторую прививку от новой коронавирусной инфекции."Сделала вторую прививку от ковида. Полет нормальный. Обещают иммунитет на два года. Дай Бог!" - написала <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Симоньян</a> в своем <a href="https://t.me/margaritasimonyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200921/simonyan-1577542792.html
Молодец!
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Красотка!
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, маргарита симоньян, общество

Симоньян сделала вторую прививку от COVID-19

15:36 01.10.2020
 
© Фото : RTЗапись интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Запись интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : RT
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что сделала вторую прививку от новой коронавирусной инфекции.
"Сделала вторую прививку от ковида. Полет нормальный. Обещают иммунитет на два года. Дай Бог!" - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Главный редактор МИА Россия сегодня и RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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RT запускает новое шоу, в котором Симоньян ответит на вопросы подписчиков
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМаргарита СимоньянОбщество
 
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