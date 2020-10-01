https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578041431.html
В Подмосковье 19 больниц получат вакцину от COVID-19
Девятнадцать подмосковных больниц получат вакцину от коронавируса, когда она поступит в область, следует из распоряжения губернатора Московской области Андрея... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:06
2020-10-01T12:06
2020-10-01T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Девятнадцать подмосковных больниц получат вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, когда она поступит в область, следует из распоряжения губернатора Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>, опубликованного на сайте регионального правительства."Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, в которые в дальнейшем будет осуществляться передача вакцины для профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом... (следует перечень из 19 медучреждений - ред.)", - говорится в документе.Среди медучреждений, куда поставят вакцину от COVID-19, числятся Химкинская областная больница, Домодедовская центральная городская больница, Егорьевская центральная районная больница и другие, следует из материалов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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