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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578038356.html
На Украине предложили переговоры с Россией по закупке вакцины от COVID-19
Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук предлагает начать диалог с Москвой о закупке вакцины от коронавируса российского... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:22
2020-10-01T11:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
виктор медведчук
российский фонд прямых инвестиций
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Лидер украинской партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - за жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> предлагает начать диалог с Москвой о закупке вакцины от коронавируса российского производства.На 1 октября на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> выявлены 213 028 случаев COVID-19, скончались 4193 человека, выздоровели 94 443, из них за последние сутки – 2083 человека."Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 миллиарда доз своей вакцины на текущий и следующий год. И именно с производителями этой вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан нашей страны, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства. И делать это надо незамедлительно! Однако вместо реальных действий по вакцинированию населения власть строит воздушные замки, ведет переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний и тратит деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог", - говорится в заявлении Медведчука, размешанного на сайте партии в четверг.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>), она получила название "Спутник V".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Нет ребята..... Сами! Раз море Чёрное вырыли, значит и с этим справитесь!
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украина
РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, украина, в мире

На Украине предложили переговоры с Россией по закупке вакцины от COVID-19

11:22 01.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук предлагает начать диалог с Москвой о закупке вакцины от коронавируса российского производства.
На 1 октября на Украине выявлены 213 028 случаев COVID-19, скончались 4193 человека, выздоровели 94 443, из них за последние сутки – 2083 человека.
"Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 миллиарда доз своей вакцины на текущий и следующий год. И именно с производителями этой вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан нашей страны, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства. И делать это надо незамедлительно! Однако вместо реальных действий по вакцинированию населения власть строит воздушные замки, ведет переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний и тратит деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог", - говорится в заявлении Медведчука, размешанного на сайте партии в четверг.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), она получила название "Спутник V".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Виктор МедведчукРоссийский фонд прямых инвестицийУкраинаВ мире
 
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