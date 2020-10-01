https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578038356.html

На Украине предложили переговоры с Россией по закупке вакцины от COVID-19

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук предлагает начать диалог с Москвой о закупке вакцины от коронавируса российского... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:22

2020-10-01T11:22

2020-10-01T11:22

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

виктор медведчук

российский фонд прямых инвестиций

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Лидер украинской партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - за жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> предлагает начать диалог с Москвой о закупке вакцины от коронавируса российского производства.На 1 октября на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> выявлены 213 028 случаев COVID-19, скончались 4193 человека, выздоровели 94 443, из них за последние сутки – 2083 человека."Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 миллиарда доз своей вакцины на текущий и следующий год. И именно с производителями этой вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан нашей страны, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства. И делать это надо незамедлительно! Однако вместо реальных действий по вакцинированию населения власть строит воздушные замки, ведет переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний и тратит деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог", - говорится в заявлении Медведчука, размешанного на сайте партии в четверг.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>), она получила название "Спутник V".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Степан Краснов Нет ребята..... Сами! Раз море Чёрное вырыли, значит и с этим справитесь! 20

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, украина, в мире