Moderna не успеет подготовить вакцину от коронавируса к выборам в США

Глава американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель заявил, что ее вакцина против коронавируса не будет готова до президентских выборов в США, РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:00

2020-10-01T11:00

2020-10-01T11:55

президентские выборы в сша — 2020

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Глава американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель заявил, что ее вакцина против коронавируса не будет готова до президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, поскольку за разрешением на использование препарата фирма сможет обратиться только в конце ноября, сообщает газета <a href="https://www.ft.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Financial Times</a>."25 ноября – в это время у нас будет достаточно данных о безопасности, которые мы занесем в файл для получения разрешения на применение (препарата - ред.) в чрезвычайных ситуациях, который мы отправим в FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - ред.). При условии, что данные о безопасности будут хорошими, то есть вакцина будет считаться безопасной", - заявил Бансель на конференции US Pharma and Biotech Conference, которую организовывало издание.В США проходят клинические испытания нескольких вакцин против коронавируса, разработанных такими компаниями, как Moderna, Pfizer и <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>. Ранее американский лидер <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> говорил, что вакцина от COVID-19 может быть готова в США ко дню президентских выборов 3 ноября. Глава управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Стивен Хан заявил в интервью изданию Financial Times, что готов одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний, если выгода будет превышать возможные риски.Ранее газета New York Times сообщила, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) попросил штаты подготовиться к распространению вакцины от коронавируса в конце октября или начале ноября. После этого политические противники президента-республиканца Трампа обвинили администрацию в том, что она пытается искусственно ускорить подготовку вакцины до выборов. Главный инфекционист США <a href="http://ria.ru/person_anthony-fauci/" target="_blank" data-auto="true">Энтони Фаучи</a> также выразил скептицизм относительно возможного распространения вакцины в ноябре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

сша

