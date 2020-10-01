https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578036287.html
Более четырех тысяч белорусов захотели привиться вакциной "Спутник V"
Более 4 тысяч белорусов изъявили желание привиться вакциной от коронавируса COVID-19 в рамках клинических исследований, заявил в четверг исполняющий обязанности РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:48
2020-10-01T10:48
2020-10-01T11:30
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Более 4 тысяч белорусов изъявили желание привиться вакциной от коронавируса COVID-19 в рамках клинических исследований, заявил в четверг исполняющий обязанности министра здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Дмитрий Пиневич.Как ранее сообщали в минздраве, в четверг в республике начинается вакцинирование добровольцев в рамках проведения "двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования" вакцины "Спутник V", созданной на платформе аденовирусных векторов человека. Сто человек получат возможность вакцинироваться от COVID-19 препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи минздрава России. Финансирование клинических исследований в Белоруссии осуществляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Уже более 4 тысяч белорусов выразили желание принять участие в вакцинации", - приводит пресс-служба минздрава слова Пиневича в своем Telegram-канале.И.о. главы минздрава также обратил внимание, что клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях страны, выбранных в качестве исследовательских центров. Из них шесть - поликлиники в Минске: первая, четвертая, пятая, 14-я, 19-я и 28-я.Пиневич напомнил, что вакцинация в республике проводится согласно договоренностям президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по проведению клинических испытаний российской вакцины и ее последующей регистрации."Во всех поликлиниках организатором исследования проведены мониторинги, и они признаны годными для участия в исследовании и получили статус исследовательских центров. Во всех центрах организатором проведено обучение специалистов по протоколу исследования. Также проведены необходимые для исследования заседания этических комитетов", - добавил и.о. главы минздрава.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Белоруссии в последнее время наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом, он держится на уровне более 300 за сутки. По данным на среду, число выявленных случаев COVID-19 в республике составило 78 631, скончались в общей сложности 833 человека.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578029533.html
4
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, белоруссия, в мире
МИНСК, 1 окт - РИА Новости.
Более 4 тысяч белорусов изъявили желание привиться вакциной от коронавируса COVID-19 в рамках клинических исследований, заявил в четверг исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии
Дмитрий Пиневич.
Как ранее сообщали в минздраве, в четверг в республике начинается вакцинирование добровольцев в рамках проведения "двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования" вакцины "Спутник V", созданной на платформе аденовирусных векторов человека. Сто человек получат возможность вакцинироваться от COVID-19 препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи минздрава России. Финансирование клинических исследований в Белоруссии осуществляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Уже более 4 тысяч белорусов выразили желание принять участие в вакцинации", - приводит пресс-служба минздрава слова Пиневича в своем Telegram-канале.
И.о. главы минздрава также обратил внимание, что клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях страны, выбранных в качестве исследовательских центров. Из них шесть - поликлиники в Минске: первая, четвертая, пятая, 14-я, 19-я и 28-я.
Пиневич напомнил, что вакцинация в республике проводится согласно договоренностям президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по проведению клинических испытаний российской вакцины и ее последующей регистрации.
"Во всех поликлиниках организатором исследования проведены мониторинги, и они признаны годными для участия в исследовании и получили статус исследовательских центров. Во всех центрах организатором проведено обучение специалистов по протоколу исследования. Также проведены необходимые для исследования заседания этических комитетов", - добавил и.о. главы минздрава.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Белоруссии в последнее время наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом, он держится на уровне более 300 за сутки. По данным на среду, число выявленных случаев COVID-19 в республике составило 78 631, скончались в общей сложности 833 человека.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций
. Она получила название "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.