https://ria.ru/20201001/ulyanovsk-1578053752.html

В Ульяновской области рассказали о работе "министерства счастья"

Министерство счастья работает в Ульяновской области с января 2017 года, оно реализует добровольческие и благотворительные программы, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:08

2020-10-01T15:08

2020-10-01T15:08

владимир солодов

ульяновская область

общество

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<strong>САМАРА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Министерство счастья работает в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> с января 2017 года, оно реализует добровольческие и благотворительные программы, рассказала РИА Новости директор АНО "Счастливый регион" Людмила Князькова.Ранее губернатор Камчатки <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> сообщил, что в регионе будет создано министерство социального благополучия и семейной политики, которое будет сокращенно называться министерством счастья. Заявление главы региона вызвало широкий общественный резонанс, пользователи соцсетей стали предлагать также создать министерство правды, министерство мира, министерство изобилия или министерство любви."У нас автономная некоммерческая организация по развитию добровольчества и благотворительности "Счастливый регион". Неофициально нас называют "министерством счастья", - сказала Князькова.Она пояснила, что в январе 2017 года для реализации добровольческих проектов на базе Общественной палаты Ульяновской области появилась Дирекция добрых дел, в 2019 году организация распоряжением правительства региона трансформировалась в АНО "Счастливый регион", учредителем которой является министерство молодежного развития Ульяновской области.По словам Князьковой, в настоящее время "Счастливый регион" занимается реализацией добровольческих и благотворительных программ."В период пандемии мы активно принимаем участие в проекте "Мы вместе", помогаем пожилым людям, которые оказались в режиме самоизоляции. Если мы говорим про благотворительные проекты, это в основном помощь детям-сиротам. Один из главных благотворительных проектов – это "Караван добра", раз в полгода добровольцы ездят по области и дарят подарки нуждающимся. Во время пандемии "Караван добра" также отправился во все муниципалитеты области, чтобы раздать продовольственные наборы. Мы делаем мир немножко лучше", - пояснила Князькова.

https://ria.ru/20201001/ministerstvo-1578031549.html

https://ria.ru/20190715/1556523060.html

ульяновская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, ульяновская область, общество