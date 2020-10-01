Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201001/ulyanovsk-1578053752.html
В Ульяновской области рассказали о работе "министерства счастья"
Министерство счастья работает в Ульяновской области с января 2017 года, оно реализует добровольческие и благотворительные программы, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:08
2020-10-01T15:08
владимир солодов
ульяновская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156167/57/1561675718_0:0:2548:1433_1400x0_80_0_0_d324c774920060fddf7f719a029eb7c1.jpg
<strong>САМАРА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Министерство счастья работает в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> с января 2017 года, оно реализует добровольческие и благотворительные программы, рассказала РИА Новости директор АНО "Счастливый регион" Людмила Князькова.Ранее губернатор Камчатки <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> сообщил, что в регионе будет создано министерство социального благополучия и семейной политики, которое будет сокращенно называться министерством счастья. Заявление главы региона вызвало широкий общественный резонанс, пользователи соцсетей стали предлагать также создать министерство правды, министерство мира, министерство изобилия или министерство любви."У нас автономная некоммерческая организация по развитию добровольчества и благотворительности "Счастливый регион". Неофициально нас называют "министерством счастья", - сказала Князькова.Она пояснила, что в январе 2017 года для реализации добровольческих проектов на базе Общественной палаты Ульяновской области появилась Дирекция добрых дел, в 2019 году организация распоряжением правительства региона трансформировалась в АНО "Счастливый регион", учредителем которой является министерство молодежного развития Ульяновской области.По словам Князьковой, в настоящее время "Счастливый регион" занимается реализацией добровольческих и благотворительных программ."В период пандемии мы активно принимаем участие в проекте "Мы вместе", помогаем пожилым людям, которые оказались в режиме самоизоляции. Если мы говорим про благотворительные проекты, это в основном помощь детям-сиротам. Один из главных благотворительных проектов – это "Караван добра", раз в полгода добровольцы ездят по области и дарят подарки нуждающимся. Во время пандемии "Караван добра" также отправился во все муниципалитеты области, чтобы раздать продовольственные наборы. Мы делаем мир немножко лучше", - пояснила Князькова.
https://ria.ru/20201001/ministerstvo-1578031549.html
https://ria.ru/20190715/1556523060.html
ульяновская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156167/57/1561675718_284:0:2548:1698_1400x0_80_0_0_e55c0398ac5eeecf437cae2d67ec5d4f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир солодов, ульяновская область, общество

В Ульяновской области рассказали о работе "министерства счастья"

15:08 01.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий КоробейнВ режиме "одного окна": в Ульяновске перезапустят службу занятости
В режиме одного окна: в Ульяновске перезапустят службу занятости - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейн
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Министерство счастья работает в Ульяновской области с января 2017 года, оно реализует добровольческие и благотворительные программы, рассказала РИА Новости директор АНО "Счастливый регион" Людмила Князькова.
Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что в регионе будет создано министерство социального благополучия и семейной политики, которое будет сокращенно называться министерством счастья. Заявление главы региона вызвало широкий общественный резонанс, пользователи соцсетей стали предлагать также создать министерство правды, министерство мира, министерство изобилия или министерство любви.
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 08:43
Глава Камчатки объявил о создании "министерства счастья"
"У нас автономная некоммерческая организация по развитию добровольчества и благотворительности "Счастливый регион". Неофициально нас называют "министерством счастья", - сказала Князькова.
Она пояснила, что в январе 2017 года для реализации добровольческих проектов на базе Общественной палаты Ульяновской области появилась Дирекция добрых дел, в 2019 году организация распоряжением правительства региона трансформировалась в АНО "Счастливый регион", учредителем которой является министерство молодежного развития Ульяновской области.
По словам Князьковой, в настоящее время "Счастливый регион" занимается реализацией добровольческих и благотворительных программ.
"В период пандемии мы активно принимаем участие в проекте "Мы вместе", помогаем пожилым людям, которые оказались в режиме самоизоляции. Если мы говорим про благотворительные проекты, это в основном помощь детям-сиротам. Один из главных благотворительных проектов – это "Караван добра", раз в полгода добровольцы ездят по области и дарят подарки нуждающимся. Во время пандемии "Караван добра" также отправился во все муниципалитеты области, чтобы раздать продовольственные наборы. Мы делаем мир немножко лучше", - пояснила Князькова.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 15.07.2019
15 июля 2019, 12:41
Матвиенко заявила, что впрямую не предлагала создать министерство счастья
 
Обсудить0
Владимир СолодовУльяновская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Евросоюз вводит санкции против Белоруссии
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
Лента новостейМолния