https://ria.ru/20201001/ubiystvo-1578063889.html

В Москве около приюта для животных зарезали мужчину

Мужчину зарезали на территории приюта для животных в Москве, возбуждено дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:22

2020-10-01T17:22

2020-10-01T17:34

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мужчину зарезали на территории приюта для животных в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, возбуждено дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 1 октября на территории приюта для животных, расположенного по 2-й Вольской улице, было обнаружено тело мужчины с колото-резаным ранением. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимают меры к задержанию причастного к преступлению.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/ubiystvo-1577968891.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия