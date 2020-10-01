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Жителя Югры заподозрили в убийстве собутыльника из-за пролитого компота
Житель Ханты-Мансийского автономного округа подозревается в убийстве собутыльника, конфликт между ними произошел из-за пролитого компота, сообщает региональное... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:04
2020-10-01T09:04
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
сургутский район
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> подозревается в убийстве собутыльника, конфликт между ними произошел из-за пролитого компота, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."По версии следствия, 28 сентября в ночное время в одном из домов <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутского района</a> во время распития алкогольных напитков между подозреваемым и его 53-летним односельчанином произошел конфликт из-за того, что последний пролил компот", - говорится в сообщении.На фоне алкогольного опьянения их конфликт перерос в драку, во время которой 41-летний мужчина взял со стола кухонный нож и нанес не менее шести ударов собутыльнику. Тот скончался на месте, уточнили в ведомстве.Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело, он подозревается в убийстве, суд решил заключить его под стражу, расследование продолжается, добавили в СУ СК.
https://ria.ru/20200930/prigovor-1578016474.html
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), сургутский район, происшествия

Жителя Югры заподозрили в убийстве собутыльника из-за пролитого компота

09:04 01.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 окт - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа подозревается в убийстве собутыльника, конфликт между ними произошел из-за пролитого компота, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, 28 сентября в ночное время в одном из домов Сургутского района во время распития алкогольных напитков между подозреваемым и его 53-летним односельчанином произошел конфликт из-за того, что последний пролил компот", - говорится в сообщении.
На фоне алкогольного опьянения их конфликт перерос в драку, во время которой 41-летний мужчина взял со стола кухонный нож и нанес не менее шести ударов собутыльнику. Тот скончался на месте, уточнили в ведомстве.
Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело, он подозревается в убийстве, суд решил заключить его под стражу, расследование продолжается, добавили в СУ СК.
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Сургутский районПроисшествия
 
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