https://ria.ru/20201001/ubiystvo-1578032196.html
Жителя Югры заподозрили в убийстве собутыльника из-за пролитого компота
Житель Ханты-Мансийского автономного округа подозревается в убийстве собутыльника, конфликт между ними произошел из-за пролитого компота, сообщает региональное... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:04
2020-10-01T09:04
2020-10-01T09:04
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
сургутский район
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> подозревается в убийстве собутыльника, конфликт между ними произошел из-за пролитого компота, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."По версии следствия, 28 сентября в ночное время в одном из домов <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутского района</a> во время распития алкогольных напитков между подозреваемым и его 53-летним односельчанином произошел конфликт из-за того, что последний пролил компот", - говорится в сообщении.На фоне алкогольного опьянения их конфликт перерос в драку, во время которой 41-летний мужчина взял со стола кухонный нож и нанес не менее шести ударов собутыльнику. Тот скончался на месте, уточнили в ведомстве.Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело, он подозревается в убийстве, суд решил заключить его под стражу, расследование продолжается, добавили в СУ СК.
https://ria.ru/20200930/prigovor-1578016474.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), сургутский район, происшествия