https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578054975.html

В Турции довольны работой российского Бе-200 в районе Антальи

Турецкие власти довольны работой российского самолета-амфибии Бе-200 при тушении лесного пожара в районе турецкой Антальи, опасных маневров экипаж не совершал,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:28

2020-10-01T15:28

2020-10-01T15:28

бодрум

сакарья (провинция)

бе-200

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

турция

измир

в мире

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<strong>АНКАРА, 1 окт – РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Турецкие власти довольны работой российского самолета-амфибии <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200</a> при тушении лесного пожара в районе турецкой Антальи, опасных маневров экипаж не совершал, заявил РИА Новости глава управления провинции <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталья</a> по борьбе с лесными пожарами Мустафа Сёнгюр.Как ранее сообщила газета Milliyet, турецкие власти попросили информацию у экипажа одного из российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами. После забора воды самолет пролетел достаточно близко к жилым зданиям в Ларе, чем вызвал беспокойство жителей. Как заявил ранее РИА Новости член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев, лесной пожар произошел рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. Забор воды происходил из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения.Как ранее сообщали российские СМИ, российские пилоты самолетов-амфибий Бе-200 якобы совершили опасные маневры над турецкой Антальей из-за недопонимания с диспетчерской службой Государственного управления аэропортами."Самолет пролетел немного ниже обычного, именно этот факт мог вызвать критику наблюдателей. Но это не представляло никакой угрозы. В кабине находились представители турецкой стороны, все прошло в штатном режиме, мы не предпринимали разбирательств и не требовали от экипажа никаких разъяснений. Мы довольны работой экипажа, никаких проблем нет", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что управление по борьбе с лесными пожарами Антальи "не делало никаких заявлений прессе по этому поводу". "Видимо, журналисты что-то написали от себя", - добавил собеседник агентства.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК</a>, входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>"), два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, <a href="http://ria.ru/location_Izmir/" target="_blank" data-auto="true">Измира</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодрума</a>. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции <a href="http://ria.ru/location_Sakarya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Сакарья</a> в начале июля. Как ранее сообщил РИА Новости Моллаев, Турция рассматривает вопрос покупки взятых в аренду российских противопожарных самолетов.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578034381.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578043549.html

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бодрум

сакарья (провинция)

турция

измир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бодрум, сакарья (провинция), бе-200, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), турция, измир, в мире