https://ria.ru/20201001/turisty-1578045921.html

Российские туристы назвали самые частые причины отказов от путешествий

Сервис для планирования путешествий узнал у клиентов, почему они могут отказаться от поездки в какую-либо страну или город, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:12

2020-10-01T17:12

2020-10-01T17:12

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Сервис для планирования путешествий узнал у клиентов, почему они могут отказаться от поездки в какую-либо страну или город, сообщает OneTwoTrip.В опросе приняли участие 1 332 человек. Оказалось, что одна из наиболее распространенных причин — само направление. 57 процентов респондентов признались, что в некоторые места в принципе никогда не поехали бы.Климат останавливает всего 30,5 процента опрошенных, а 27,7 процента не выберут для путешествия страну, фауна которой их пугает. Незнакомая культура для многих не является препятствием: только 11,5 процента отказываются от поездки из-за этого.69,8 процента россиян ответили, что не поедут в страну, где происходят волнения или в принципе нестабильно.

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм