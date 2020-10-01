https://ria.ru/20201001/turisty-1578045921.html
Российские туристы назвали самые частые причины отказов от путешествий
Сервис для планирования путешествий узнал у клиентов, почему они могут отказаться от поездки в какую-либо страну или город, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:12
2020-10-01T17:12
2020-10-01T17:12
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155816/21/1558162121_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8a93e600a16bbd46c5414b92e0ab794a.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Сервис для планирования путешествий узнал у клиентов, почему они могут отказаться от поездки в какую-либо страну или город, сообщает OneTwoTrip.В опросе приняли участие 1 332 человек. Оказалось, что одна из наиболее распространенных причин — само направление. 57 процентов респондентов признались, что в некоторые места в принципе никогда не поехали бы.Климат останавливает всего 30,5 процента опрошенных, а 27,7 процента не выберут для путешествия страну, фауна которой их пугает. Незнакомая культура для многих не является препятствием: только 11,5 процента отказываются от поездки из-за этого.69,8 процента россиян ответили, что не поедут в страну, где происходят волнения или в принципе нестабильно.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155816/21/1558162121_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5d95d7dac0d6dd04db77935d5fb1aac0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у клиентов, почему они могут отказаться от поездки в какую-либо страну или город, сообщает OneTwoTrip.
В опросе приняли участие 1 332 человек.
Оказалось, что одна из наиболее распространенных причин — само направление. 57 процентов респондентов признались, что в некоторые места в принципе никогда не поехали бы.
Климат останавливает всего 30,5 процента опрошенных, а 27,7 процента не выберут для путешествия страну, фауна которой их пугает. Незнакомая культура для многих не является препятствием: только 11,5 процента отказываются от поездки из-за этого.
69,8 процента россиян ответили, что не поедут в страну, где происходят волнения или в принципе нестабильно.