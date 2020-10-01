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https://ria.ru/20201001/turisty-1578045921.html
Российские туристы назвали самые частые причины отказов от путешествий
Сервис для планирования путешествий узнал у клиентов, почему они могут отказаться от поездки в какую-либо страну или город, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:12
2020-10-01T17:12
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Сервис для планирования путешествий узнал у клиентов, почему они могут отказаться от поездки в какую-либо страну или город, сообщает OneTwoTrip.В опросе приняли участие 1 332 человек. Оказалось, что одна из наиболее распространенных причин — само направление. 57 процентов респондентов признались, что в некоторые места в принципе никогда не поехали бы.Климат останавливает всего 30,5 процента опрошенных, а 27,7 процента не выберут для путешествия страну, фауна которой их пугает. Незнакомая культура для многих не является препятствием: только 11,5 процента отказываются от поездки из-за этого.69,8 процента россиян ответили, что не поедут в страну, где происходят волнения или в принципе нестабильно.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
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туризм, туристы, новости - туризм

Российские туристы назвали самые частые причины отказов от путешествий

17:12 01.10.2020
 
© Depositphotos / megastockerЗнак въезд запрещен
Знак въезд запрещен - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Depositphotos / megastocker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у клиентов, почему они могут отказаться от поездки в какую-либо страну или город, сообщает OneTwoTrip.
В опросе приняли участие 1 332 человек.
Оказалось, что одна из наиболее распространенных причин — само направление. 57 процентов респондентов признались, что в некоторые места в принципе никогда не поехали бы.
Климат останавливает всего 30,5 процента опрошенных, а 27,7 процента не выберут для путешествия страну, фауна которой их пугает. Незнакомая культура для многих не является препятствием: только 11,5 процента отказываются от поездки из-за этого.
69,8 процента россиян ответили, что не поедут в страну, где происходят волнения или в принципе нестабильно.
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