https://ria.ru/20201001/tuberkulez-1578049971.html

Более 185 тысяч исследований на туберкулез животных провели в Подмосковье

Свыше 185 тысяч исследований на туберкулез животных провели в Московской области с начала 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:36

2020-10-01T14:36

2020-10-01T14:36

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. Свыше 185 тысяч исследований на туберкулез животных провели в Московской области с начала 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Razin1" target="_blank">Андрей Разин</a>.Туберкулинизацию скота проводят во всех районах и городских округах Московской области. Мероприятие проводится бесплатно для собственников животных и является обязательным как часть Плана противоэпизоотических мероприятий."Годовой план на предмет выявления туберкулеза у животных составляет 320 тысяч. В настоящее время проведено 188 648 исследований. Планируем выполнить план на 100%", - сказал Разин.В программе борьбы с туберкулезом одно из первых мест занимает проверка животных с помощью туберкулина. Туберкулин – это основное средство, которое помогает выявить скрытые формы туберкулеза.

https://ria.ru/20200930/beshenstvo-1578014690.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)