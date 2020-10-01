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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201001/tuberkulez-1578049971.html
Более 185 тысяч исследований на туберкулез животных провели в Подмосковье
Свыше 185 тысяч исследований на туберкулез животных провели в Московской области с начала 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:36
2020-10-01T14:36
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. Свыше 185 тысяч исследований на туберкулез животных провели в Московской области с начала 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Razin1" target="_blank">Андрей Разин</a>.Туберкулинизацию скота проводят во всех районах и городских округах Московской области. Мероприятие проводится бесплатно для собственников животных и является обязательным как часть Плана противоэпизоотических мероприятий."Годовой план на предмет выявления туберкулеза у животных составляет 320 тысяч. В настоящее время проведено 188 648 исследований. Планируем выполнить план на 100%", - сказал Разин.В программе борьбы с туберкулезом одно из первых мест занимает проверка животных с помощью туберкулина. Туберкулин – это основное средство, которое помогает выявить скрытые формы туберкулеза.
https://ria.ru/20200930/beshenstvo-1578014690.html
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андрей разин, московская область (подмосковье)

Более 185 тысяч исследований на туберкулез животных провели в Подмосковье

14:36 01.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКорова на молочной ферме Совхоза им. Ленина Московской области
Корова на молочной ферме Совхоза им. Ленина Московской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Свыше 185 тысяч исследований на туберкулез животных провели в Московской области с начала 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.
Туберкулинизацию скота проводят во всех районах и городских округах Московской области. Мероприятие проводится бесплатно для собственников животных и является обязательным как часть Плана противоэпизоотических мероприятий.
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Около 420 тысяч животных привили от бешенства в Подмосковье в 2020 году
"Годовой план на предмет выявления туберкулеза у животных составляет 320 тысяч. В настоящее время проведено 188 648 исследований. Планируем выполнить план на 100%", - сказал Разин.
В программе борьбы с туберкулезом одно из первых мест занимает проверка животных с помощью туберкулина. Туберкулин – это основное средство, которое помогает выявить скрытые формы туберкулеза.
 
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
 
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