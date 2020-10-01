В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:19 01.10.2020 (обновлено: 00:28 01.10.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Срок действия временного запрета на ввоз в Россию определенных видов топлива, действовавший с начала июня, завершился.
Правительство РФ 25 мая объявило о введении временного моратория на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Запрет вступил в силу 2 июня и действовал до 1 октября.
Запрет при этом не распространялся на топливо, перемещаемое через РФ транзитом; содержащееся в технологических емкостях и используемое в целях эксплуатации в пути следования; ввезенное до вступления в силу запрета и в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском; перемещаемое гражданами для личного пользования.
Министр энергетики РФ Александр Новак в апреле говорил, что запрет на ввоз в Россию более дешевого на тот момент бензина является вынужденной антикризисной мерой. Он отмечал, что многие страны прибегают к ней в силу необходимости. В частности, правительство таким образом оказало поддержку отечественной нефтеперерабатывающей отрасли в период резкого падения и волатильности спроса из-за ограничительных мер, связанных с COVID.
При этом, как заверил на прошлой неделе заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, снятие запрета на импорт топлива в РФ существенно не повлияет на цены, так как ситуация достаточно стабильна.
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