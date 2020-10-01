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https://ria.ru/20201001/toplivo-1578027591.html
В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
Срок действия временного запрета на ввоз в Россию определенных видов топлива, действовавший с начала июня, завершился. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T00:19
2020-10-01T00:28
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Срок действия временного запрета на ввоз в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a> определенных видов топлива, действовавший с начала июня, завершился.Правительство РФ 25 мая объявило о введении временного моратория на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Запрет вступил в силу 2 июня и действовал до 1 октября.Запрет при этом не распространялся на топливо, перемещаемое через РФ транзитом; содержащееся в технологических емкостях и используемое в целях эксплуатации в пути следования; ввезенное до вступления в силу запрета и в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском; перемещаемое гражданами для личного пользования.Министр энергетики РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a> в апреле говорил, что запрет на ввоз в Россию более дешевого на тот момент бензина является вынужденной антикризисной мерой. Он отмечал, что многие страны прибегают к ней в силу необходимости. В частности, правительство таким образом оказало поддержку отечественной нефтеперерабатывающей отрасли в период резкого падения и волатильности спроса из-за ограничительных мер, связанных с COVID.При этом, как заверил на прошлой неделе заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Carikovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Цариковский</a>, снятие запрета на импорт топлива в РФ существенно не повлияет на цены, так как ситуация достаточно стабильна.
https://ria.ru/20200924/toplivo-1577687958.html
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россия
РИА Новости
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60
россия, экономика

В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива

00:19 01.10.2020 (обновлено: 00:28 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Срок действия временного запрета на ввоз в Россию определенных видов топлива, действовавший с начала июня, завершился.
Правительство РФ 25 мая объявило о введении временного моратория на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Запрет вступил в силу 2 июня и действовал до 1 октября.
Запрет при этом не распространялся на топливо, перемещаемое через РФ транзитом; содержащееся в технологических емкостях и используемое в целях эксплуатации в пути следования; ввезенное до вступления в силу запрета и в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском; перемещаемое гражданами для личного пользования.
Министр энергетики РФ Александр Новак в апреле говорил, что запрет на ввоз в Россию более дешевого на тот момент бензина является вынужденной антикризисной мерой. Он отмечал, что многие страны прибегают к ней в силу необходимости. В частности, правительство таким образом оказало поддержку отечественной нефтеперерабатывающей отрасли в период резкого падения и волатильности спроса из-за ограничительных мер, связанных с COVID.
При этом, как заверил на прошлой неделе заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, снятие запрета на импорт топлива в РФ существенно не повлияет на цены, так как ситуация достаточно стабильна.
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