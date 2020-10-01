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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201001/tikhanovskaya-1578042683.html
Тихановская поддержала идею об участии Путина в переговорах с Минском
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:24
2020-10-01T12:24
протесты в белоруссии
светлана тихановская
эммануэль макрон
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> участвовать в переговорах с белорусскими властями в качестве посредника.Во вторник утром с Тихановской встретился <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Макрон</a>, который находился с визитом в Вильнюсе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная встреча - это право этих сторон, Кремль его уважает. Ранее Тихановская рассказала, что представители белорусской оппозиции заявили Макрону, что готовы к диалогу с российскими властями и для них важно это общение. При этом, по ее словам, французский лидер поддерживает это стремление и готов этому "всячески посодействовать".Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву.В первые дни протестные акции в Белоруссии подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200929/makron-1577958511.html
https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577944068.html
Насмешила, честно....
66
Вот у нее Путин забыл спросить участвовать ему или нет! Уже даже не смешно, а просто брезгливо
66
18
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Тихановская поддержала идею об участии Путина в переговорах с Минском

12:24 01.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу Владимира Путина участвовать в переговорах с белорусскими властями в качестве посредника.

"Мы всегда говорили, что по-прежнему открыты к диалогу. Мы хотели бы, чтобы соседние страны в первую очередь были посредниками в этих переговорах с властями", - сказала она в интервью радиостанции RTL. "Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например, господина Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах", - добавила она.

Во вторник утром с Тихановской встретился Макрон, который находился с визитом в Вильнюсе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная встреча - это право этих сторон, Кремль его уважает. Ранее Тихановская рассказала, что представители белорусской оппозиции заявили Макрону, что готовы к диалогу с российскими властями и для них важно это общение. При этом, по ее словам, французский лидер поддерживает это стремление и готов этому "всячески посодействовать".
Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву.
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В первые дни протестные акции в Белоруссии подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
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