https://ria.ru/20201001/tikhanovskaya-1578042683.html

Тихановская поддержала идею об участии Путина в переговорах с Минском

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:24

2020-10-01T12:24

2020-10-01T12:24

протесты в белоруссии

светлана тихановская

эммануэль макрон

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> участвовать в переговорах с белорусскими властями в качестве посредника.Во вторник утром с Тихановской встретился <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Макрон</a>, который находился с визитом в Вильнюсе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная встреча - это право этих сторон, Кремль его уважает. Ранее Тихановская рассказала, что представители белорусской оппозиции заявили Макрону, что готовы к диалогу с российскими властями и для них важно это общение. При этом, по ее словам, французский лидер поддерживает это стремление и готов этому "всячески посодействовать".Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву.В первые дни протестные акции в Белоруссии подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200929/makron-1577958511.html

https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577944068.html

WOODY Woodpecker Насмешила, честно.... 66

Ka Tana Вот у нее Путин забыл спросить участвовать ему или нет! Уже даже не смешно, а просто брезгливо 66

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире