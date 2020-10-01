https://ria.ru/20201001/styuardessa-1578039158.html

Фото стюардессы в мини-юбке с необычного ракурса восхитило Сеть

Необычное фото стюардессы, поднимающейся по трапу на борт самолета, поразило пользователей Интернета. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте flight___love, РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:46

2020-10-01T11:46

2020-10-01T11:46

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Необычное фото стюардессы, поднимающейся по трапу на борт самолета, поразило пользователей Интернета. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте <a href="https://www.instagram.com/flight___love/">flight___love</a>, который освещает жизнь сотрудниц авиакомпаний по всему миру. На размещенном снимке бортпроводница изображена с необычного ракурса - ее снимают снизу в то время, как она поднимается на борт самолета. Девушка одета в темно-синюю форму, состоящую из пиджака и мини-юбки. Образ стюардессы дополнили красный головной убор и туфли на невысоком каблуке такого же цвета. Подписчики аккаунта высоко оценили снимок сотрудницы авиакомпании. “Очень красиво”, “Классная поза”, “Вы очень красивая, а еще у вас красивые ноги”, “Супер”, “Никогда не видел более красивого снимка”, “Отличный вид”, - написали фолловеры.

https://ria.ru/20200930/styuardessa-1577993468.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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