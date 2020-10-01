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Фото стюардессы в мини-юбке с необычного ракурса восхитило Сеть
Необычное фото стюардессы, поднимающейся по трапу на борт самолета, поразило пользователей Интернета. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте flight___love, РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:46
2020-10-01T11:46
соцсети
фото
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Необычное фото стюардессы, поднимающейся по трапу на борт самолета, поразило пользователей Интернета. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте <a href="https://www.instagram.com/flight___love/">flight___love</a>, который освещает жизнь сотрудниц авиакомпаний по всему миру. На размещенном снимке бортпроводница изображена с необычного ракурса - ее снимают снизу в то время, как она поднимается на борт самолета. Девушка одета в темно-синюю форму, состоящую из пиджака и мини-юбки. Образ стюардессы дополнили красный головной убор и туфли на невысоком каблуке такого же цвета. Подписчики аккаунта высоко оценили снимок сотрудницы авиакомпании. “Очень красиво”, “Классная поза”, “Вы очень красивая, а еще у вас красивые ноги”, “Супер”, “Никогда не видел более красивого снимка”, “Отличный вид”, - написали фолловеры.
https://ria.ru/20200930/styuardessa-1577993468.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
соцсети, фото

Фото стюардессы в мини-юбке с необычного ракурса восхитило Сеть

11:46 01.10.2020
 
© Depositphotos / Ekaterina PokrovskyСтюардесса в аэропорту
Стюардесса в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Depositphotos / Ekaterina Pokrovsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Необычное фото стюардессы, поднимающейся по трапу на борт самолета, поразило пользователей Интернета. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте flight___love, который освещает жизнь сотрудниц авиакомпаний по всему миру.
На размещенном снимке бортпроводница изображена с необычного ракурса - ее снимают снизу в то время, как она поднимается на борт самолета. Девушка одета в темно-синюю форму, состоящую из пиджака и мини-юбки. Образ стюардессы дополнили красный головной убор и туфли на невысоком каблуке такого же цвета.
Подписчики аккаунта высоко оценили снимок сотрудницы авиакомпании.
“Очень красиво”, “Классная поза”, “Вы очень красивая, а еще у вас красивые ноги”, “Супер”, “Никогда не видел более красивого снимка”, “Отличный вид”, - написали фолловеры.
Стюардесса Алена Глухова - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 12:53
Самая красивая стюардесса России восхитила подписчиков откровенным фото
 
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