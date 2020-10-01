Фото стюардессы в мини-юбке с необычного ракурса восхитило Сеть
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Необычное фото стюардессы, поднимающейся по трапу на борт самолета, поразило пользователей Интернета. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте flight___love, который освещает жизнь сотрудниц авиакомпаний по всему миру.
На размещенном снимке бортпроводница изображена с необычного ракурса - ее снимают снизу в то время, как она поднимается на борт самолета. Девушка одета в темно-синюю форму, состоящую из пиджака и мини-юбки. Образ стюардессы дополнили красный головной убор и туфли на невысоком каблуке такого же цвета.
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Подписчики аккаунта высоко оценили снимок сотрудницы авиакомпании.
“Очень красиво”, “Классная поза”, “Вы очень красивая, а еще у вас красивые ноги”, “Супер”, “Никогда не видел более красивого снимка”, “Отличный вид”, - написали фолловеры.
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