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Партия "За правду" предложила провести референдум о соцгарантиях
Партия "За правду" предлагает провести референдум о социальных гарантиях государства и собрать инициативную группу, организовать команды в регионах для сбора... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:28
2020-10-01T12:28
россия
партия "за правду"
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_partiya-za-pravdu" target="_blank">Партия "За правду"</a> предлагает провести референдум о социальных гарантиях государства и собрать инициативную группу, организовать команды в регионах для сбора подписей, сообщает партийная пресс-служба."В День пожилого человека партия "За правду" выступает с инициативой проведения референдума о социальных гарантиях государства. С сегодняшнего дня любой совершеннолетний гражданин <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> может присоединиться к инициативной группе проведения референдума, заполнив анкету на сайте", - говорится в сообщении.Отмечается, что, если партия пройдет в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году, она выступит с законодательной инициативой о социальных гарантиях государства, однако, как полагают в партии, единственным гарантированным способом добиться социальных гарантий является проведение всероссийского референдума.Партия предлагает вынести на референдум вопросы о том, должен ли пенсионный возраст в России составлять 60 лет при его сокращении на два года для женщин за каждого рожденного ею ребенка, должен ли быть в России установлен базовый безусловный доход (ББД) от государства с перечислением каждому гражданину РФ ежемесячно 2,5 тысячи рублей с ежегодной индексаций ББД по уровню инфляции и должен ли быть установлен в России "детский миллион", формируемый государством через перечисление каждому новорожденному гражданину РФ на депозит в государственном банке одного миллиона рублей с ежегодной индексаций размера данных выплат по уровню инфляции. В партии предлагают, чтобы воспользоваться "детским миллионом" гражданин может только по достижению 18 лет на улучшение своих жилищных условий, на образование или накопительную часть своей пенсии.
https://ria.ru/20200310/1568400963.html
https://ria.ru/20200213/1564661295.html
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россия, партия "за правду", госдума рф, общество

Партия "За правду" предложила провести референдум о соцгарантиях

12:28 01.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсий
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Партия "За правду" предлагает провести референдум о социальных гарантиях государства и собрать инициативную группу, организовать команды в регионах для сбора подписей, сообщает партийная пресс-служба.
"В День пожилого человека партия "За правду" выступает с инициативой проведения референдума о социальных гарантиях государства. С сегодняшнего дня любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации может присоединиться к инициативной группе проведения референдума, заполнив анкету на сайте", - говорится в сообщении.
Заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2020
10 марта, 19:16
В Госдуме оценили возможности финансирования соцгарантий в Конституции
Отмечается, что, если партия пройдет в Госдуму в 2021 году, она выступит с законодательной инициативой о социальных гарантиях государства, однако, как полагают в партии, единственным гарантированным способом добиться социальных гарантий является проведение всероссийского референдума.
"Понятно, что за год до выборов депутатов Государственной думы это невозможно по закону, но собрать инициативную группу, организовать команды в регионах, подготовиться к сбору 2 миллионов подписей – это реально", - уточняет пресс-служба.
Партия предлагает вынести на референдум вопросы о том, должен ли пенсионный возраст в России составлять 60 лет при его сокращении на два года для женщин за каждого рожденного ею ребенка, должен ли быть в России установлен базовый безусловный доход (ББД) от государства с перечислением каждому гражданину РФ ежемесячно 2,5 тысячи рублей с ежегодной индексаций ББД по уровню инфляции и должен ли быть установлен в России "детский миллион", формируемый государством через перечисление каждому новорожденному гражданину РФ на депозит в государственном банке одного миллиона рублей с ежегодной индексаций размера данных выплат по уровню инфляции. В партии предлагают, чтобы воспользоваться "детским миллионом" гражданин может только по достижению 18 лет на улучшение своих жилищных условий, на образование или накопительную часть своей пенсии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2020
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РоссияПартия "За правду"Госдума РФОбщество
 
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