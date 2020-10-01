Партия "За правду" предложила провести референдум о соцгарантиях
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Партия "За правду" предлагает провести референдум о социальных гарантиях государства и собрать инициативную группу, организовать команды в регионах для сбора подписей, сообщает партийная пресс-служба.
"В День пожилого человека партия "За правду" выступает с инициативой проведения референдума о социальных гарантиях государства. С сегодняшнего дня любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации может присоединиться к инициативной группе проведения референдума, заполнив анкету на сайте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, если партия пройдет в Госдуму в 2021 году, она выступит с законодательной инициативой о социальных гарантиях государства, однако, как полагают в партии, единственным гарантированным способом добиться социальных гарантий является проведение всероссийского референдума.
"Понятно, что за год до выборов депутатов Государственной думы это невозможно по закону, но собрать инициативную группу, организовать команды в регионах, подготовиться к сбору 2 миллионов подписей – это реально", - уточняет пресс-служба.
Партия предлагает вынести на референдум вопросы о том, должен ли пенсионный возраст в России составлять 60 лет при его сокращении на два года для женщин за каждого рожденного ею ребенка, должен ли быть в России установлен базовый безусловный доход (ББД) от государства с перечислением каждому гражданину РФ ежемесячно 2,5 тысячи рублей с ежегодной индексаций ББД по уровню инфляции и должен ли быть установлен в России "детский миллион", формируемый государством через перечисление каждому новорожденному гражданину РФ на депозит в государственном банке одного миллиона рублей с ежегодной индексаций размера данных выплат по уровню инфляции. В партии предлагают, чтобы воспользоваться "детским миллионом" гражданин может только по достижению 18 лет на улучшение своих жилищных условий, на образование или накопительную часть своей пенсии.
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