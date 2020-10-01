https://ria.ru/20201001/sotsgarantii-1578043020.html

Партия "За правду" предложила провести референдум о соцгарантиях

Партия "За правду" предлагает провести референдум о социальных гарантиях государства и собрать инициативную группу, организовать команды в регионах для сбора... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:28

2020-10-01T12:28

2020-10-01T12:28

россия

партия "за правду"

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_partiya-za-pravdu" target="_blank">Партия "За правду"</a> предлагает провести референдум о социальных гарантиях государства и собрать инициативную группу, организовать команды в регионах для сбора подписей, сообщает партийная пресс-служба."В День пожилого человека партия "За правду" выступает с инициативой проведения референдума о социальных гарантиях государства. С сегодняшнего дня любой совершеннолетний гражданин <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> может присоединиться к инициативной группе проведения референдума, заполнив анкету на сайте", - говорится в сообщении.Отмечается, что, если партия пройдет в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году, она выступит с законодательной инициативой о социальных гарантиях государства, однако, как полагают в партии, единственным гарантированным способом добиться социальных гарантий является проведение всероссийского референдума.Партия предлагает вынести на референдум вопросы о том, должен ли пенсионный возраст в России составлять 60 лет при его сокращении на два года для женщин за каждого рожденного ею ребенка, должен ли быть в России установлен базовый безусловный доход (ББД) от государства с перечислением каждому гражданину РФ ежемесячно 2,5 тысячи рублей с ежегодной индексаций ББД по уровню инфляции и должен ли быть установлен в России "детский миллион", формируемый государством через перечисление каждому новорожденному гражданину РФ на депозит в государственном банке одного миллиона рублей с ежегодной индексаций размера данных выплат по уровню инфляции. В партии предлагают, чтобы воспользоваться "детским миллионом" гражданин может только по достижению 18 лет на улучшение своих жилищных условий, на образование или накопительную часть своей пенсии.

https://ria.ru/20200310/1568400963.html

https://ria.ru/20200213/1564661295.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, партия "за правду", госдума рф, общество