https://ria.ru/20201001/sobyanin-1578065765.html

Собянин заявил, что власти не намерены "затирать" ситуацию с COVID-19

Власти Москвы не собираются "микшировать или затирать" ситуацию с коронавирусом в столице, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:43

2020-10-01T17:43

2020-10-01T18:32

сергей собянин

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> не собираются "микшировать или затирать" ситуацию с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в столице, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Вся эта машина работает на то, чтобы максимально много и своевременно (случаи заболеваний) выявить. Для того, чтобы затем профилактировать болезнь у этих людей и у тех людей, которые их окружают. Это очень важно, это одно из первых правил, которые мы неукоснительно выполняем. Не микшировать ситуацию, не затирать ее, а, наоборот, как можно больше тестировать, выявлять и регистрировать", - сказал Собянин в интервью телеканалу <a href="https://www.vesti.ru/article/2466161" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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