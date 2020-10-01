https://ria.ru/20201001/slovakiya-1578047635.html

Словакия обвинила российские спецслужбы в попытках вербовать госслужащих

Словацкая контрразведка утверждает, что сотрудники российских спецслужб, действующие в Словакии под дипломатическим прикрытием, стремились проникнуть в... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:38

2020-10-01T13:38

2020-10-01T13:39

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<strong>ПРАГА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Словацкая контрразведка утверждает, что сотрудники российских спецслужб, действующие в <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a> под дипломатическим прикрытием, стремились проникнуть в госорганы республики путем установления отношений с их сотрудниками.Открытую часть доклада о деятельности Словацкой информационной службы (СИС, контрразведка) за 2019 год опубликовали в четверг."Деятельность российских спецслужб направлена против интересов Словакии как члена <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Сотрудники этих спецслужб, действующие на территории Словакии, в основном под дипломатическим прикрытием, стремились к проникновению в центральные органы госструктур и системы безопасности", - отмечается в докладе.Сотрудники российских спецслужб, говорится в документе, регулярно участвовали в мероприятиях в сфере энергетики и безопасности, стремясь при этом установить тесные контакты с людьми, непосредственно работающими с государственными деятелями и имеющими доступ к секретной информации по тематике ЕС и НАТО.В свою очередь, спецслужбы <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> проявляли в Словакии интерес, главным образом, к получению сведений из области информационных и телекоммуникационных технологий, говорится в докладе контрразведки.Среди других приоритетов зарубежных спецслужб, действующих на территории Словакии, в 2019 году были также вопросы контроля за вооружением, кибернетическая безопасность, визиты ведущих представителей республики на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> и в балканские государства, а также выборы президента страны, говорится в докладе СИС."Ключевую роль в обеспечении безопасности по отношению к зарубежным спецслужбам на территории Словакии играет интенсивное сотрудничество СИС с партнерскими службами (из стран НАТО и ЕС)", - подчеркивается в докладе словацкой контрразведки.

https://ria.ru/20200925/chekhiya-1577778917.html

https://ria.ru/20200918/kibervmeshatelstvo-1577429966.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, евросоюз, китай, словакия, украина, в мире