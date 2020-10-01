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Словакия обвинила российские спецслужбы в попытках вербовать госслужащих
Словацкая контрразведка утверждает, что сотрудники российских спецслужб, действующие в Словакии под дипломатическим прикрытием, стремились проникнуть в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:38
2020-10-01T13:39
россия
нато
евросоюз
китай
словакия
украина
в мире
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<strong>ПРАГА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Словацкая контрразведка утверждает, что сотрудники российских спецслужб, действующие в <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a> под дипломатическим прикрытием, стремились проникнуть в госорганы республики путем установления отношений с их сотрудниками.Открытую часть доклада о деятельности Словацкой информационной службы (СИС, контрразведка) за 2019 год опубликовали в четверг."Деятельность российских спецслужб направлена против интересов Словакии как члена <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Сотрудники этих спецслужб, действующие на территории Словакии, в основном под дипломатическим прикрытием, стремились к проникновению в центральные органы госструктур и системы безопасности", - отмечается в докладе.Сотрудники российских спецслужб, говорится в документе, регулярно участвовали в мероприятиях в сфере энергетики и безопасности, стремясь при этом установить тесные контакты с людьми, непосредственно работающими с государственными деятелями и имеющими доступ к секретной информации по тематике ЕС и НАТО.В свою очередь, спецслужбы <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> проявляли в Словакии интерес, главным образом, к получению сведений из области информационных и телекоммуникационных технологий, говорится в докладе контрразведки.Среди других приоритетов зарубежных спецслужб, действующих на территории Словакии, в 2019 году были также вопросы контроля за вооружением, кибернетическая безопасность, визиты ведущих представителей республики на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> и в балканские государства, а также выборы президента страны, говорится в докладе СИС."Ключевую роль в обеспечении безопасности по отношению к зарубежным спецслужбам на территории Словакии играет интенсивное сотрудничество СИС с партнерскими службами (из стран НАТО и ЕС)", - подчеркивается в докладе словацкой контрразведки.
https://ria.ru/20200925/chekhiya-1577778917.html
https://ria.ru/20200918/kibervmeshatelstvo-1577429966.html
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россия, нато, евросоюз, китай, словакия, украина, в мире

Словакия обвинила российские спецслужбы в попытках вербовать госслужащих

13:38 01.10.2020 (обновлено: 13:39 01.10.2020)
 
© Фото : Pixabay / danielavaskovaБратислава, Словакия
Братислава, Словакия - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Pixabay / danielavaskova
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ПРАГА, 1 окт – РИА Новости. Словацкая контрразведка утверждает, что сотрудники российских спецслужб, действующие в Словакии под дипломатическим прикрытием, стремились проникнуть в госорганы республики путем установления отношений с их сотрудниками.
Открытую часть доклада о деятельности Словацкой информационной службы (СИС, контрразведка) за 2019 год опубликовали в четверг.
Прага - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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"Деятельность российских спецслужб направлена против интересов Словакии как члена Евросоюза и НАТО. Сотрудники этих спецслужб, действующие на территории Словакии, в основном под дипломатическим прикрытием, стремились к проникновению в центральные органы госструктур и системы безопасности", - отмечается в докладе.
Сотрудники российских спецслужб, говорится в документе, регулярно участвовали в мероприятиях в сфере энергетики и безопасности, стремясь при этом установить тесные контакты с людьми, непосредственно работающими с государственными деятелями и имеющими доступ к секретной информации по тематике ЕС и НАТО.
В свою очередь, спецслужбы Китая проявляли в Словакии интерес, главным образом, к получению сведений из области информационных и телекоммуникационных технологий, говорится в докладе контрразведки.
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Среди других приоритетов зарубежных спецслужб, действующих на территории Словакии, в 2019 году были также вопросы контроля за вооружением, кибернетическая безопасность, визиты ведущих представителей республики на Украину и в балканские государства, а также выборы президента страны, говорится в докладе СИС.
"Ключевую роль в обеспечении безопасности по отношению к зарубежным спецслужбам на территории Словакии играет интенсивное сотрудничество СИС с партнерскими службами (из стран НАТО и ЕС)", - подчеркивается в докладе словацкой контрразведки.
 
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