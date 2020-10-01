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https://ria.ru/20201001/shishkhanov-1578031396.html
Суд арестовал активы Шишханова и его соответчиков по иску Центробанка
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего основного владельца Бинбанка и санатора "Рост банка" Микаила Шишханова и троих его соответчиков по... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T08:35
2020-10-01T09:23
александр лукин
бинбанк
микаил шишханов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> наложил арест на имущество бывшего основного владельца Бинбанка и санатора "Рост банка" <a href="http://ria.ru/person_Mikail_SHishkhanov/" target="_blank" data-auto="true">Микаила Шишханова</a> и троих его соответчиков по иску Центрального банка России о взыскании с них около 284 миллиардов рублей, следует из опубликованного в четверг определения суда.Соответчиками Шишханова в иске указаны Алексей Фарафонтов, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукин</a> и Кирилл Любенцов. Все трое были топ-менеджерами как Бинбанка, так затем и "Рост банка", санацию которого проводили <a href="http://ria.ru/organization_Binbank/" target="_blank" data-auto="true">Бинбанк</a> и Шишханов. Третьим лицом к делу привлечен банк "Финансовая корпорация "Открытие".Суд наложил арест на имущество, принадлежащее ответчикам на праве собственности, а также денежные средства, находящиеся на их счетах в банках, включая денежные средства, которые будут поступать на счета, в пределах суммы исковых требований, за исключением 80% ежемесячной заработной платы.Банк России ранее пояснил, что этот иск подан от имени банка "Траст". Сумма иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве и равна доходам, которые ЦБ мог бы получить, если бы использовал средства, предоставленные Бинбанку и "Рост банку" на восстановление платежеспособности, на коммерческих основаниях - под ключевую ставку. Предварительные слушания по этому делу назначены на 9 ноября.Ранее столичный арбитражный суд арестовал активы этих же четверых соответчиков в деле по иску банка "Траст" о взыскании с них более 306,5 миллиарда рублей убытков. В том деле имущество Шишханова арестовано в пределах всей суммы иска, Любенцова - в пределах 305,2 миллиарда рублей, Лукина - в пределах 263,3 миллиарда рублей и Фарафонтова - в пределах 23,7 миллиарда рублей. Суд начнет слушать иск "Траста" 17 ноября.ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в РФ. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора. В настоящее время "Рост банк" и Бинбанк присоединены к "Трасту".
https://ria.ru/20200922/isk-1577582590.html
https://ria.ru/20200924/isk-1577688935.html
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александр лукин, бинбанк, микаил шишханов, москва, происшествия

Суд арестовал активы Шишханова и его соответчиков по иску Центробанка

08:35 01.10.2020 (обновлено: 09:23 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПрезидент "Бинбанка" Микаил Шишханов
Президент Бинбанка Микаил Шишханов - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего основного владельца Бинбанка и санатора "Рост банка" Микаила Шишханова и троих его соответчиков по иску Центрального банка России о взыскании с них около 284 миллиардов рублей, следует из опубликованного в четверг определения суда.
Соответчиками Шишханова в иске указаны Алексей Фарафонтов, Александр Лукин и Кирилл Любенцов. Все трое были топ-менеджерами как Бинбанка, так затем и "Рост банка", санацию которого проводили Бинбанк и Шишханов. Третьим лицом к делу привлечен банк "Финансовая корпорация "Открытие".
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 09:30
ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка на 284 миллиарда рублей
Суд наложил арест на имущество, принадлежащее ответчикам на праве собственности, а также денежные средства, находящиеся на их счетах в банках, включая денежные средства, которые будут поступать на счета, в пределах суммы исковых требований, за исключением 80% ежемесячной заработной платы.
Банк России ранее пояснил, что этот иск подан от имени банка "Траст". Сумма иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве и равна доходам, которые ЦБ мог бы получить, если бы использовал средства, предоставленные Бинбанку и "Рост банку" на восстановление платежеспособности, на коммерческих основаниях - под ключевую ставку. Предварительные слушания по этому делу назначены на 9 ноября.
Ранее столичный арбитражный суд арестовал активы этих же четверых соответчиков в деле по иску банка "Траст" о взыскании с них более 306,5 миллиарда рублей убытков. В том деле имущество Шишханова арестовано в пределах всей суммы иска, Любенцова - в пределах 305,2 миллиарда рублей, Лукина - в пределах 263,3 миллиарда рублей и Фарафонтова - в пределах 23,7 миллиарда рублей. Суд начнет слушать иск "Траста" 17 ноября.
ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в РФ. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора. В настоящее время "Рост банк" и Бинбанк присоединены к "Трасту".
Офис банка Траст в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 08:33
Суд арестовал активы Шишханова по иску банка "Траст"
 
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Александр ЛукинБинбанкМикаил ШишхановМоскваПроисшествия
 
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