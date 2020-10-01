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Сентябрь 2020 года в Москве вошел в тройку самых теплых
Сентябрь 2020 года вошел в тройку самых теплых в Москве, средняя месячная температура воздуха составила 13,9 градуса, сообщается на сайте "Метеоновости"... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:45
2020-10-01T12:45
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Сентябрь 2020 года вошел в тройку самых теплых в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, средняя месячная температура воздуха составила 13,9 градуса, сообщается на сайте <a href="http://www.hmn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Метеоновости"</a> столичного "Метеобюро"."Сентябрь 2020 года в Москве оказался очень теплым, средняя месячная температура воздуха составила 13,9 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы. В результате этот месяц вошел в тройку самых теплых сентябрей за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве. И стал бронзовым призером" - говорится в сообщении.Синоптики уточнили, что первенство по теплу остается за 1938 годом с аномалией в 3,8 градуса, "серебро" у 2018 года с аномалией в 3,7 градуса.Как отметили в столичном "Метеобюро", первый месяц осени завершился в Москве малооблачной и теплой погодой. Осадков в городе выпало 65,9 миллиметра - чуть больше месячной нормы (65 миллиметров)."При этом дождливым выдались только 7 дней. Сильно пополнил копилку осадков день 17 сентября, когда выпало 29 миллиметров влаги, сильный дождь прошел и 8 сентября, количество осадков достигло 12 миллиметров. Сухой выдалась третья декада месяца", - отметили синоптики.По словам специалистов, температура воздуха была высокой, особенно в последние дни сентября. Так, до 24,9 градусов прогрелся воздух 6 сентября, 7 сентября было 24,8 градуса. Помимо этого, 13 дней выдались с дневной температурой выше 20 градусов."Самый холодный день - 20 сентября, столбики термометров дотянули до отметки 12,8 градуса. Самая теплая ночь, когда воздух не остывал ниже 18,2 градуса, отмечалась 1 сентября. А самая холодная, плюс 5,1 градуса, завершила месяц", - уточнили метеорологи.
https://ria.ru/20201001/sneg-1578037836.html
https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html
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москва, общество

Сентябрь 2020 года в Москве вошел в тройку самых теплых

12:45 01.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Царицыно" в Москве
Отдыхающие в парке Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сентябрь 2020 года вошел в тройку самых теплых в Москве, средняя месячная температура воздуха составила 13,9 градуса, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного "Метеобюро".
"Сентябрь 2020 года в Москве оказался очень теплым, средняя месячная температура воздуха составила 13,9 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы. В результате этот месяц вошел в тройку самых теплых сентябрей за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве. И стал бронзовым призером" - говорится в сообщении.
Синоптики уточнили, что первенство по теплу остается за 1938 годом с аномалией в 3,8 градуса, "серебро" у 2018 года с аномалией в 3,7 градуса.
Как отметили в столичном "Метеобюро", первый месяц осени завершился в Москве малооблачной и теплой погодой. Осадков в городе выпало 65,9 миллиметра - чуть больше месячной нормы (65 миллиметров).
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"При этом дождливым выдались только 7 дней. Сильно пополнил копилку осадков день 17 сентября, когда выпало 29 миллиметров влаги, сильный дождь прошел и 8 сентября, количество осадков достигло 12 миллиметров. Сухой выдалась третья декада месяца", - отметили синоптики.
По словам специалистов, температура воздуха была высокой, особенно в последние дни сентября. Так, до 24,9 градусов прогрелся воздух 6 сентября, 7 сентября было 24,8 градуса. Помимо этого, 13 дней выдались с дневной температурой выше 20 градусов.
"Самый холодный день - 20 сентября, столбики термометров дотянули до отметки 12,8 градуса. Самая теплая ночь, когда воздух не остывал ниже 18,2 градуса, отмечалась 1 сентября. А самая холодная, плюс 5,1 градуса, завершила месяц", - уточнили метеорологи.
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