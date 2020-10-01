https://ria.ru/20201001/sentyabr-1578044113.html

Сентябрь 2020 года в Москве вошел в тройку самых теплых

Сентябрь 2020 года вошел в тройку самых теплых в Москве, средняя месячная температура воздуха составила 13,9 градуса, сообщается на сайте "Метеоновости"... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:45

2020-10-01T12:45

2020-10-01T12:45

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Сентябрь 2020 года вошел в тройку самых теплых в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, средняя месячная температура воздуха составила 13,9 градуса, сообщается на сайте <a href="http://www.hmn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Метеоновости"</a> столичного "Метеобюро"."Сентябрь 2020 года в Москве оказался очень теплым, средняя месячная температура воздуха составила 13,9 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы. В результате этот месяц вошел в тройку самых теплых сентябрей за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве. И стал бронзовым призером" - говорится в сообщении.Синоптики уточнили, что первенство по теплу остается за 1938 годом с аномалией в 3,8 градуса, "серебро" у 2018 года с аномалией в 3,7 градуса.Как отметили в столичном "Метеобюро", первый месяц осени завершился в Москве малооблачной и теплой погодой. Осадков в городе выпало 65,9 миллиметра - чуть больше месячной нормы (65 миллиметров)."При этом дождливым выдались только 7 дней. Сильно пополнил копилку осадков день 17 сентября, когда выпало 29 миллиметров влаги, сильный дождь прошел и 8 сентября, количество осадков достигло 12 миллиметров. Сухой выдалась третья декада месяца", - отметили синоптики.По словам специалистов, температура воздуха была высокой, особенно в последние дни сентября. Так, до 24,9 градусов прогрелся воздух 6 сентября, 7 сентября было 24,8 градуса. Помимо этого, 13 дней выдались с дневной температурой выше 20 градусов."Самый холодный день - 20 сентября, столбики термометров дотянули до отметки 12,8 градуса. Самая теплая ночь, когда воздух не остывал ниже 18,2 градуса, отмечалась 1 сентября. А самая холодная, плюс 5,1 градуса, завершила месяц", - уточнили метеорологи.

https://ria.ru/20201001/sneg-1578037836.html

https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество