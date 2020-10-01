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https://ria.ru/20201001/samolet-1578009471.html
Пилот рассказал, чего экипаж лайнера во время полета боится больше всего
Пилот рассказал, какие обстоятельства больше всего пугают экипаж авиалайнера, сообщает Express. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T00:24
2020-10-01T00:24
туризм
туризм
самолеты
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новости - туризм
нью-йорк (город)
сиэтл
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>Пилот рассказал, какие обстоятельства больше всего пугают экипаж авиалайнера, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1341090/flights-pilot-plane-risk-fear-flying-loss-of-control-pilots" target="_blank">сообщает</a> Express.Пассажиры могут поддаться панике от необычного шума двигателей или толчка самолета, но члены экипажа в таких ситуациях, как правило, сохраняют спокойствие. Пилот Патрик Смит рассказал, что наибольший стресс у них вызывает потеря контроля за происходящим в воздухе. "Мы опасаемся того, что не можем контролировать, — сказал он. — Боимся совершить фатальную ошибку меньше, чем оказаться жертвой чьей-то ошибки или быть во власти обстоятельств, на которые не можем влиять".Самое страшное, по словам Патрика, возгорание литиевых батарей, которыми оснащены многие ноутбуки. Небольшое, в пассажирском салоне, можно легко потушить ручным огнетушителем, но куда опаснее пожар в грузовом отсеке.Столкновения с птицами — обычное дело, в большинстве случаев они приводят к незначительным повреждениям воздушного судна. Но иногда встреча бывает катастрофической. Яркий пример — посадка пассажирского лайнера на воду реки Гудзон в 2009 году. Инцидент произошел в результате столкновения стаи гусей с рейсом 1549, летящим из Нью-Йорка в Сиэтл. "Чем тяжелее птицы, тем больше вероятность причинения вреда самолету, — объясняет Смит. — Они не забивают двигатель, но могут согнуть или сломать лопасть, что приведет к потере мощности".Отказ оборудования, например, регулирующего высоту, – куда более серьезное происшествие. Такие механические неисправности, на которые экипаж не в силах повлиять, могут привести к катастрофе. И они вызывают у пилотов больший стресс, чем, например, встреча с пернатыми.
https://ria.ru/20200915/styuardessa-1577216850.html
нью-йорк (город)
сиэтл
РИА Новости
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туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, нью-йорк (город), сиэтл

Пилот рассказал, чего экипаж лайнера во время полета боится больше всего

00:24 01.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТренажер для пилотов
Тренажер для пилотов - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Пилот рассказал, какие обстоятельства больше всего пугают экипаж авиалайнера, сообщает Express.
Пассажиры могут поддаться панике от необычного шума двигателей или толчка самолета, но члены экипажа в таких ситуациях, как правило, сохраняют спокойствие. Пилот Патрик Смит рассказал, что наибольший стресс у них вызывает потеря контроля за происходящим в воздухе. "Мы опасаемся того, что не можем контролировать, — сказал он. — Боимся совершить фатальную ошибку меньше, чем оказаться жертвой чьей-то ошибки или быть во власти обстоятельств, на которые не можем влиять".
Самое страшное, по словам Патрика, возгорание литиевых батарей, которыми оснащены многие ноутбуки. Небольшое, в пассажирском салоне, можно легко потушить ручным огнетушителем, но куда опаснее пожар в грузовом отсеке.
Столкновения с птицами — обычное дело, в большинстве случаев они приводят к незначительным повреждениям воздушного судна. Но иногда встреча бывает катастрофической. Яркий пример — посадка пассажирского лайнера на воду реки Гудзон в 2009 году. Инцидент произошел в результате столкновения стаи гусей с рейсом 1549, летящим из Нью-Йорка в Сиэтл. "Чем тяжелее птицы, тем больше вероятность причинения вреда самолету, — объясняет Смит. — Они не забивают двигатель, но могут согнуть или сломать лопасть, что приведет к потере мощности".
Отказ оборудования, например, регулирующего высоту, – куда более серьезное происшествие. Такие механические неисправности, на которые экипаж не в силах повлиять, могут привести к катастрофе. И они вызывают у пилотов больший стресс, чем, например, встреча с пернатыми.
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