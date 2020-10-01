https://ria.ru/20201001/saakashvili-1578067926.html
На Саакашвили напали с заточкой
На Михаила Саакашвили напали в киевском ресторане. Об этом сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:04
2020-10-01T18:04
2020-10-01T18:35
михаил саакашвили
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> На Михаила Саакашвили напали в киевском ресторане. Об этом сообщает <a href="https://strana.ua/" target="_blank">"Страна.ua"</a>.По информации издания, злоумышленник прокрался в зал заведения.Охрана политика схватила мужчину и вызвала полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не успели задержать нападавшего, поскольку он успел скрыться.Мотивы мужчины неизвестны.
https://ria.ru/20201001/saakashvili-1578048846.html
Chin Chin
"Охрана политика схватила мужчину и вызвала полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не успели задержать нападавшего, поскольку он успел скрыться." Какой дешевый пиар... Саакашвили не меняется...
70
Кузьма Кузьмич
С заточкой? Лучше бы как на Пашаева))
40
18
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил саакашвили, украина, в мире