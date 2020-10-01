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https://ria.ru/20201001/saakashvili-1578067926.html
На Саакашвили напали с заточкой
На Михаила Саакашвили напали в киевском ресторане. Об этом сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:04
2020-10-01T18:35
михаил саакашвили
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> На Михаила Саакашвили напали в киевском ресторане. Об этом сообщает <a href="https://strana.ua/" target="_blank">"Страна.ua"</a>.По информации издания, злоумышленник прокрался в зал заведения.Охрана политика схватила мужчину и вызвала полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не успели задержать нападавшего, поскольку он успел скрыться.Мотивы мужчины неизвестны.
https://ria.ru/20201001/saakashvili-1578048846.html
"Охрана политика схватила мужчину и вызвала полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не успели задержать нападавшего, поскольку он успел скрыться." Какой дешевый пиар... Саакашвили не меняется...
70
С заточкой? Лучше бы как на Пашаева))
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украина
РИА Новости
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михаил саакашвили, украина, в мире

На Саакашвили напали с заточкой

18:04 01.10.2020 (обновлено: 18:35 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На Михаила Саакашвили напали в киевском ресторане. Об этом сообщает "Страна.ua".
По информации издания, злоумышленник прокрался в зал заведения.

"С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать", — пишет издание.

Охрана политика схватила мужчину и вызвала полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не успели задержать нападавшего, поскольку он успел скрыться.
Мотивы мужчины неизвестны.
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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