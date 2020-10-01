https://ria.ru/20201001/saakashvili-1578067926.html

На Саакашвили напали с заточкой

На Михаила Саакашвили напали в киевском ресторане. Об этом сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:04

2020-10-01T18:04

2020-10-01T18:35

михаил саакашвили

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> На Михаила Саакашвили напали в киевском ресторане. Об этом сообщает <a href="https://strana.ua/" target="_blank">"Страна.ua"</a>.По информации издания, злоумышленник прокрался в зал заведения.Охрана политика схватила мужчину и вызвала полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не успели задержать нападавшего, поскольку он успел скрыться.Мотивы мужчины неизвестны.

https://ria.ru/20201001/saakashvili-1578048846.html

Chin Chin "Охрана политика схватила мужчину и вызвала полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не успели задержать нападавшего, поскольку он успел скрыться." Какой дешевый пиар... Саакашвили не меняется... 70

Кузьма Кузьмич С заточкой? Лучше бы как на Пашаева)) 40

18

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил саакашвили, украина, в мире