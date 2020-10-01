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У Рудковской родился сын
Продюсер Яна Рудковская в четвертый раз стала матерью. Об этом она сообщила в инстаграме. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T19:17
2020-10-01T19:22
шоу-бизнес
яна рудковская
евгений плющенко
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Продюсер <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Рудковская</a> в четвертый раз стала матерью. Об этом она сообщила в <a href="https://www.instagram.com/p/CFzoBsdFGBT/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>. Ребенок родился 25 сентября, однако новостью Рудковская поделилась с подписчиками только сейчас. "Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама!" — написала она под фотографиями. Мальчика назвали Арсением. Для нынешнего мужа Рудковской <a href="https://rsport.ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko/" target="_blank">Евгения Плющенко</a> это второй ребенок. В первом браке с Виктором Батуриным продюсер родила двоих сыновей.
Вообще это не важно, в Москве каждый день рождаются более трехсот детей!
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Еще один Гном Гномыч? Самое время запретить Инстаграмм в России.
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РИА Новости
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шоу-бизнес, яна рудковская, евгений плющенко

У Рудковской родился сын

19:17 01.10.2020 (обновлено: 19:22 01.10.2020)
 
© Фото : Yana Rudkovskaya/InstagramФото из Instagram Яны Рудковской
Фото из Instagram Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Yana Rudkovskaya/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в четвертый раз стала матерью. Об этом она сообщила в инстаграме.
Ребенок родился 25 сентября, однако новостью Рудковская поделилась с подписчиками только сейчас.
"Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама!" — написала она под фотографиями.
Мальчика назвали Арсением.
Для нынешнего мужа Рудковской Евгения Плющенко это второй ребенок. В первом браке с Виктором Батуриным продюсер родила двоих сыновей.
 
Обсудить17
Шоу-бизнесЯна РудковскаяЕвгений Плющенко
 
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