https://ria.ru/20201001/rudkovskaya-1578073326.html
У Рудковской родился сын
Продюсер Яна Рудковская в четвертый раз стала матерью. Об этом она сообщила в инстаграме. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T19:17
2020-10-01T19:17
2020-10-01T19:22
шоу-бизнес
яна рудковская
евгений плющенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578073424_0:175:1080:783_1400x0_80_0_0_d03f63195651843d01bac46620877522.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Продюсер <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Рудковская</a> в четвертый раз стала матерью. Об этом она сообщила в <a href="https://www.instagram.com/p/CFzoBsdFGBT/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>. Ребенок родился 25 сентября, однако новостью Рудковская поделилась с подписчиками только сейчас. "Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама!" — написала она под фотографиями. Мальчика назвали Арсением. Для нынешнего мужа Рудковской <a href="https://rsport.ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko/" target="_blank">Евгения Плющенко</a> это второй ребенок. В первом браке с Виктором Батуриным продюсер родила двоих сыновей.
Виталий Алексеев
Вообще это не важно, в Москве каждый день рождаются более трехсот детей!
43
Make Yellowstone Great Again
Еще один Гном Гномыч? Самое время запретить Инстаграмм в России.
33
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578073424_0:0:1080:810_1400x0_80_0_0_750f1ee893095532c8aafd370ff39dfd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, яна рудковская, евгений плющенко