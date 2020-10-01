https://ria.ru/20201001/rudkovskaya-1578073326.html

У Рудковской родился сын

Продюсер Яна Рудковская в четвертый раз стала матерью. Об этом она сообщила в инстаграме. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T19:17

2020-10-01T19:17

2020-10-01T19:22

шоу-бизнес

яна рудковская

евгений плющенко

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Продюсер <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Рудковская</a> в четвертый раз стала матерью. Об этом она сообщила в <a href="https://www.instagram.com/p/CFzoBsdFGBT/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>. Ребенок родился 25 сентября, однако новостью Рудковская поделилась с подписчиками только сейчас. "Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама!" — написала она под фотографиями. Мальчика назвали Арсением. Для нынешнего мужа Рудковской <a href="https://rsport.ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko/" target="_blank">Евгения Плющенко</a> это второй ребенок. В первом браке с Виктором Батуриным продюсер родила двоих сыновей.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, яна рудковская, евгений плющенко