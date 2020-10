https://ria.ru/20201001/prizy-1578070374.html

Призеры спецноминаций конкурса Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ получат 20 млн рублей

В рамках технологического конкурса Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ открыты специальные номинации "Грамматика" и "Грамматика.Eng", команды-победители которых разделят... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:23

2020-10-01T18:23

2020-10-01T18:23

<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>В рамках технологического конкурса Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ открыты специальные номинации "Грамматика" и "Грамматика.Eng", команды-победители которых разделят призовой фонд в размере 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_venchurnaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Российской венчурной компании</a>.Номинации открыты для команд конкурса Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ, которые соревнуются в проверке текстов на русском и английском языках, соответственно. Победителями станут те, чьи ИИ-системы смогут выявить наибольшее количество речевых и грамматических ошибок в эссе по русскому и английскому языкам и литературе. К такому типу ошибок относятся, например, использование неуместной лексики или некорректных метафор, неуместная двусмысленность, ошибки в построении предложений, пояснили в РВК."Опыт международных соревнований в Data Science показывает, что лучший способ простимулировать разработки и поддержать сообщество – это проведение регулярных соревнований с гарантированными призами лучшим участникам. Это позволяет сильнейшим командам в постоянном режиме работать над решением проблемы, а молодым и амбициозным коллективам дает возможность показать быстрые результаты", - приводится в сообщении комментарий директора по развитию технологических конкурсов Up Great в РВК Юрия Молодых.По словам замруководителя Департамента развития и продвижения технологических конкурсов и инициатив <a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/" target="_blank" data-auto="true">Фонда "Сколково"</a> Максима Петрова, формат отдельных номинаций с призами, которые будут вручены в этом году, – хороший стимул для команд уже сейчас начать работу над преодолением глобального технологического барьера в рамках конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ."Также участие в номинациях дает возможность новым командам начать решать глобальную задачу наравне с сильными разработчиками, которые уже имеют репутацию в данной отрасли. Это в итоге позволит сформировать активное сообщество, которое станет генератором не только новых стартапов, но и обеспечит конкурентоспособность Российской Федерации на высокотехнологичных рынках в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавил он.Как отметила ректор Университета НТИ 2035 Нина Яныкина, зрелость команд и их компетенций будет оцениваться в этих номинациях в сфере привития искусственному интеллекту способности к полноценному чтению."Ведь именно чтение развивает речевые и когнитивные функции человека, его мышление, память, восприятие, внимание, творчество, воображение. Пока у нас нет искусственного интеллекта, способного решать любые задачи наравне с человеческим разумом. Его нет не только в России, но и в мире. Кто первым создаст такой ИИ и предоставит ему возможность реализовать свои способности для задач обучения, развития и благополучия людей, наций и человечества, тот получит неоспоримое преимущество в технологической гонке", - подчеркнула она.Технологический конкурс Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ направлен на разработку ИИ-решений, способных находить смысловые, логические и фактические ошибки в текстах на естественном языке. Для победы искусственный интеллект должен будет справиться с этой задачей не хуже, чем среднестатистический педагог. В ходе соревнований системы участников должны будут проанализировать и найти ошибки в нескольких сотнях эссе, при этом решение по каждому тексту ИИ должен принять не более чем за 30 секунд. Общий призовой фонд конкурса составляет 200 миллионов рублей.Конкурс проходит в несколько этапов и продлится до конца 2022 года. Заявки на первый цикл испытаний принимаются до 29 октября 2020 года. Конкурс организован РВК, Фондом "Сколково" и <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a> в целях реализации Национальной технологической инициативы.

