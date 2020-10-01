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В Воронежской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В Воронежской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, сообщило правительство региона. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:43
2020-10-01T12:59
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> объявили режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, сообщило правительство региона.Режим, скорее всего, отменят к концу недели — после того, как поступит финансирование. За последние сутки лесные пожары уничтожили, по предварительным данным, 50 домов в Павловском районе под <u><a href="http://ria.ru/location_Voronezh/">Воронежем</a></u>. Сухая трава горит на площади 35 гектаров.
https://ria.ru/20201001/pozhar-1578032914.html
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воронежская область
РИА Новости
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Кадры тушения пожара с воздуха в Воронежской области
Природные пожары в Павловском районе под Воронежем уничтожили, по предварительным данным, 50 строений. Отмечается, что на 1 октября потушены пожары в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах. Продолжается тушение пожаров в Павловском и Ленинском районах. Также в Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 30 гектар.
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александр гусев (государственный служащий), воронежская область, происшествия

В Воронежской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

11:43 01.10.2020 (обновлено: 12:59 01.10.2020)
 
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт — РИА Новости. В Воронежской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, сообщило правительство региона.
"Ради ускорения возмещения ущерба пострадавшим — для оперативного выделения денег из бюджета — губернатор Александр Гусев вводит режим ЧС на территории региона", — отметили власти.
Режим, скорее всего, отменят к концу недели — после того, как поступит финансирование.
За последние сутки лесные пожары уничтожили, по предварительным данным, 50 домов в Павловском районе под Воронежем. Сухая трава горит на площади 35 гектаров.
Кадры тушения пожара с воздуха в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 09:26
Более 20 жилых домов сгорели из-за природных пожаров под Воронежем
 
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Александр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьПроисшествия
 
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