https://ria.ru/20201001/pozhary-1578039910.html

В Воронежской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В Воронежской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, сообщило правительство региона. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:43

2020-10-01T11:43

2020-10-01T12:59

александр гусев (государственный служащий)

воронежская область

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> объявили режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, сообщило правительство региона.Режим, скорее всего, отменят к концу недели — после того, как поступит финансирование. За последние сутки лесные пожары уничтожили, по предварительным данным, 50 домов в Павловском районе под <u><a href="http://ria.ru/location_Voronezh/">Воронежем</a></u>. Сухая трава горит на площади 35 гектаров.

https://ria.ru/20201001/pozhar-1578032914.html

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воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры тушения пожара с воздуха в Воронежской области Природные пожары в Павловском районе под Воронежем уничтожили, по предварительным данным, 50 строений. Отмечается, что на 1 октября потушены пожары в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах. Продолжается тушение пожаров в Павловском и Ленинском районах. Также в Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 30 гектар. 2020-10-01T11:43 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев (государственный служащий), воронежская область, происшествия