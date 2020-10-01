https://ria.ru/20201001/pozhary-1578034060.html

Более 30 домов сгорели на юге России из-за природных пожаров

Порядка 30 жилых и дачных домов, а также почти 40 хозяйственных построек сгорели из-за природных пожаров в Воронежской и Ростовской областях, угроза... РИА Новости, 01.10.2020

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воронежская область

ростовская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 30 жилых и дачных домов, а также почти 40 хозяйственных построек сгорели из-за природных пожаров в Воронежской и Ростовской областях, угроза сохраняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Огонь перекинулся от ландшафтных пожаров и горевшей сухой травы. В итоге, в четырех населенных пунктах Воронежской и Ростовской областей уничтожены 23 жилых и 5 дачных домов, 37 хозяйственных построек и 20 гаражей", - сказал собеседник агентства.На наивысшей точке пожары угрожали 5,2 тысячи жилым домам в семи населенных пунктах, где живут более 15 тысяч человек, а также одному предприятию. Из опасных зон пришлось эвакуировать почти 120 человек.Сейчас угроза уменьшилась, но все равно сохраняется. По состоянию на утро четверга, в трех районах <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> продолжают бушевать два лесных пожара общей площадью 90 гектаров. Есть риск перехода огня на два два населенных пункта.В <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> в трех районах продолжают действовать три природных пожара общей площадью около 420 гектаров. Населенным пунктам возгорания там сейчас не угрожают.С огнем борются более тысячи человек при почти 300 единицах техники.

https://ria.ru/20200929/pozhary-1577952503.html

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воронежская область

ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры тушения пожара с воздуха в Воронежской области Природные пожары в Павловском районе под Воронежем уничтожили, по предварительным данным, 50 строений. Отмечается, что на 1 октября потушены пожары в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах. Продолжается тушение пожаров в Павловском и Ленинском районах. Также в Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 30 гектар. 2020-10-01T10:02 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, ростовская область, происшествия