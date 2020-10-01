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В ЛНР обвинили украинских силовиков в поджоге леса
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин обвинил украинских силовиков в организации природных... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:30
2020-10-01T15:30
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
мвд украины
луганская область
киев
украина
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> Александр Мазейкин обвинил украинских силовиков в организации природных пожаров на подконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, утверждая, что это было сделано с целью скрыть вырубку леса в регионе.Ранее украинские военные заявили, что лесные пожары в <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской области</a> вспыхнули из-за провокаций ополченцев, которые якобы применили трассирующие пули."В районе населенного пункта Золотое (частично под контролем Киева, - ред.) под командованием... Гараза (командир 30-й бригады <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a> Иван Гараз, - ред.) проводилась вырубка леса. Работы осуществлялись не только для собственных нужд, но и для получения прибыли от продажи материалов", - заявил Мазейкин.По его словам, 26 сентября Гараз, узнав о приезде в данный район комиссии центрального органа исполнительной власти по вопросам лесного хозяйства, приказал подчиненным скрыть следы данных действий и поджечь территорию.В среду пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации сообщила, что спасатели борются с пожарами в ряде населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, огонь уничтожил три жилых дома. Позднее в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> сообщили, что спасатели тушат 68 гектаров леса в Луганской области, местных жителей эвакуируют, есть угроза распространения огня из-за ветра. В четверг госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что ориентировочная площадь, пройденная огнем в Луганской области, составляет около 9,3 тысячи гектаров. Погибли восемь человек и 12 госпитализированы. Украинские полицейские возбудили семь уголовных дел.
https://ria.ru/20201001/ukraina-1578050040.html
луганская народная республика
луганская область
киев
украина
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, мвд украины, луганская область, киев, украина, в мире

В ЛНР обвинили украинских силовиков в поджоге леса

15:30 01.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛесной пожар на Украине
Лесной пожар на Украине - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин обвинил украинских силовиков в организации природных пожаров на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе, утверждая, что это было сделано с целью скрыть вырубку леса в регионе.
Ранее украинские военные заявили, что лесные пожары в Луганской области вспыхнули из-за провокаций ополченцев, которые якобы применили трассирующие пули.
"В районе населенного пункта Золотое (частично под контролем Киева, - ред.) под командованием... Гараза (командир 30-й бригады ВС Украины Иван Гараз, - ред.) проводилась вырубка леса. Работы осуществлялись не только для собственных нужд, но и для получения прибыли от продажи материалов", - заявил Мазейкин.
По его словам, 26 сентября Гараз, узнав о приезде в данный район комиссии центрального органа исполнительной власти по вопросам лесного хозяйства, приказал подчиненным скрыть следы данных действий и поджечь территорию.
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В среду пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации сообщила, что спасатели борются с пожарами в ряде населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, огонь уничтожил три жилых дома. Позднее в МВД Украины сообщили, что спасатели тушат 68 гектаров леса в Луганской области, местных жителей эвакуируют, есть угроза распространения огня из-за ветра. В четверг госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что ориентировочная площадь, пройденная огнем в Луганской области, составляет около 9,3 тысячи гектаров. Погибли восемь человек и 12 госпитализированы. Украинские полицейские возбудили семь уголовных дел.
 
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМВД УкраиныЛуганская областьКиевУкраинаВ мире
 
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