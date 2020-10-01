https://ria.ru/20201001/pozhar-1578055165.html

В ЛНР обвинили украинских силовиков в поджоге леса

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин обвинил украинских силовиков в организации природных... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:30

2020-10-01T15:30

2020-10-01T15:30

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

вооруженные силы украины

мвд украины

луганская область

киев

украина

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> Александр Мазейкин обвинил украинских силовиков в организации природных пожаров на подконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, утверждая, что это было сделано с целью скрыть вырубку леса в регионе.Ранее украинские военные заявили, что лесные пожары в <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской области</a> вспыхнули из-за провокаций ополченцев, которые якобы применили трассирующие пули."В районе населенного пункта Золотое (частично под контролем Киева, - ред.) под командованием... Гараза (командир 30-й бригады <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a> Иван Гараз, - ред.) проводилась вырубка леса. Работы осуществлялись не только для собственных нужд, но и для получения прибыли от продажи материалов", - заявил Мазейкин.По его словам, 26 сентября Гараз, узнав о приезде в данный район комиссии центрального органа исполнительной власти по вопросам лесного хозяйства, приказал подчиненным скрыть следы данных действий и поджечь территорию.В среду пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации сообщила, что спасатели борются с пожарами в ряде населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, огонь уничтожил три жилых дома. Позднее в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> сообщили, что спасатели тушат 68 гектаров леса в Луганской области, местных жителей эвакуируют, есть угроза распространения огня из-за ветра. В четверг госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что ориентировочная площадь, пройденная огнем в Луганской области, составляет около 9,3 тысячи гектаров. Погибли восемь человек и 12 госпитализированы. Украинские полицейские возбудили семь уголовных дел.

https://ria.ru/20201001/ukraina-1578050040.html

луганская народная республика

луганская область

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, мвд украины, луганская область, киев, украина, в мире