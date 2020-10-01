https://ria.ru/20201001/pozhar-1578042128.html
В Воронежской области после природных пожаров допросят свидетелей
Причину природных пожаров в Воронежской области сейчас устанавливают дознаватели МЧС, ведутся допросы свидетелей, сообщил директор департамента надзорной... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:15
2020-10-01T12:15
2020-10-01T12:40
ринат еникеев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Причину природных пожаров в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> сейчас устанавливают дознаватели <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, ведутся допросы свидетелей, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России <a href="http://ria.ru/person_Rinat_Enikeev/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Еникеев</a>."Сейчас работают органы дознания, берутся объяснения, осуществляются допросы свидетелей. То есть все то, что зовется проверкой сообщения о преступлении, связанного с пожаром. В рамках этого будут установлены причины", - сказал он.Также Еникеев отметил, что в регион отправлены дополнительные силы по выявлению и установлению причин, "которые способствовали наступлению тяжелых последствий" пожара."Туда выдвигается усиленная группа дознавателей из других регионов, в том числе из центрального аппарата, и двигаются дополнительные силы судебно-экспертного учреждения, испытательной пожарной лаборатории", - добавил он.Ранее сообщалось, что природные пожары в минувшие сутки уничтожили, по предварительным данным, 50 домов в регионе. На выходных из-за возгорания сухой травы уничтожено 28 строений, в том числе семь жилых домов.
https://ria.ru/20201001/pozhary-1578039910.html
воронежская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры тушения пожара с воздуха в Воронежской области
Природные пожары в Павловском районе под Воронежем уничтожили, по предварительным данным, 50 строений. Отмечается, что на 1 октября потушены пожары в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах. Продолжается тушение пожаров в Павловском и Ленинском районах. Также в Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 30 гектар.
2020-10-01T12:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Причину природных пожаров в Воронежской области
сейчас устанавливают дознаватели МЧС
, ведутся допросы свидетелей, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев
.
"Сейчас работают органы дознания, берутся объяснения, осуществляются допросы свидетелей. То есть все то, что зовется проверкой сообщения о преступлении, связанного с пожаром. В рамках этого будут установлены причины", - сказал он.
Также Еникеев отметил, что в регион отправлены дополнительные силы по выявлению и установлению причин, "которые способствовали наступлению тяжелых последствий" пожара.
"Туда выдвигается усиленная группа дознавателей из других регионов, в том числе из центрального аппарата, и двигаются дополнительные силы судебно-экспертного учреждения, испытательной пожарной лаборатории", - добавил он.
Ранее сообщалось, что природные пожары в минувшие сутки уничтожили, по предварительным данным, 50 домов в регионе. На выходных из-за возгорания сухой травы уничтожено 28 строений, в том числе семь жилых домов.