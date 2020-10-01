https://ria.ru/20201001/pozhar-1578033740.html

В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели трех детей при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех детей при пожаре в дачном поселке в Тюмени, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:51

2020-10-01T09:51

2020-10-01T09:51

следственный комитет россии (ск рф)

тюмень

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех детей при пожаре в дачном поселке в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>.Жилой дом в садовом товариществе "Малинка" загорелся ранним утром в среду. Соседям удалось спасти из огня трех детей, которые находились одни дома. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело четырехлетней девочки. Утром в четверг в больнице скончались еще двое детей – мальчики 6 и 11 лет."Следственным отделом по Центральному округу города Тюмень… возбуждено уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей при пожаре по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По информации СУ СК, пожар произошел из-за неисправности проводки. Следователи назначили судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, проверяются условия жизни погибших детей.

https://ria.ru/20200930/pozhar-1578026850.html

тюмень

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия