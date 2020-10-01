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Более 20 жилых домов сгорели из-за природных пожаров под Воронежем
Природные пожары в Павловском районе под Воронежем уничтожили, по предварительным данным, 50 строений, сообщает в четверг пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:26
2020-10-01T09:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Природные пожары в Павловском районе под <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронежем</a> уничтожили, по предварительным данным, 50 строений, сообщает в четверг пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ."В Павловском районе происходит горение сухой растительности и лесной подстилки на площади 35 га, в результате огнем уничтожено, предварительно 50 строений (21 жилой, два нежилых дома и 27 построек) на общей площади 3500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что на 1 октября потушены пожары в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах. Продолжается тушение пожаров в Павловском и Ленинском районах. Также в Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 30 гектар.Во всех случаях погибших и пострадавших нет, отмечает ведомство. В <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежскую область</a> направлены два воздушных судна: <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a> и <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200</a> МЧС РФ, а также объединенная пожарная группировка - 134 человека и 32 единиц техники от шести субъектов ЦФО (Калужская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская, и Тульская области).Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Воронежской области произошел ряд природных пожаров, их общая площадь достигала почти 200 гектаров. Ситуация в регионе усугубляется отсутствием осадков и сильным ветром.
https://ria.ru/20201001/amfibiya-1578029129.html
воронежская область
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Новости
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РИА Новости
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Кадры тушения пожара с воздуха в Воронежской области
Природные пожары в Павловском районе под Воронежем уничтожили, по предварительным данным, 50 строений. Отмечается, что на 1 октября потушены пожары в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах. Продолжается тушение пожаров в Павловском и Ленинском районах. Также в Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 30 гектар.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия

Более 20 жилых домов сгорели из-за природных пожаров под Воронежем

09:26 01.10.2020 (обновлено: 09:55 01.10.2020)
 
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Природные пожары в Павловском районе под Воронежем уничтожили, по предварительным данным, 50 строений, сообщает в четверг пресс-служба МЧС РФ.
"В Павловском районе происходит горение сухой растительности и лесной подстилки на площади 35 га, в результате огнем уничтожено, предварительно 50 строений (21 жилой, два нежилых дома и 27 построек) на общей площади 3500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 1 октября потушены пожары в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах. Продолжается тушение пожаров в Павловском и Ленинском районах. Также в Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 30 гектар.
Во всех случаях погибших и пострадавших нет, отмечает ведомство. В Воронежскую область направлены два воздушных судна: Ил-76 и Бе-200 МЧС РФ, а также объединенная пожарная группировка - 134 человека и 32 единиц техники от шести субъектов ЦФО (Калужская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская, и Тульская области).
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Воронежской области произошел ряд природных пожаров, их общая площадь достигала почти 200 гектаров. Ситуация в регионе усугубляется отсутствием осадков и сильным ветром.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская областьПроисшествия
 
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