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Коллега поддержала избранную главой поселения под Костромой уборщицу
Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская сможет решить все проблемы, которых много на... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:00
2020-10-01T15:00
костромская область
чухломский район
политика
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Екатерина Абрамова.</strong> Избранная главой Повалихинского сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> уборщица администрации Марина Удгодская сможет решить все проблемы, которых много на селе, но ей нужна уверенность в себе, заявила журналистам глава Чухломского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов Татьяна Демидова.В четверг Удгодская вступила в должность. Церемония проходила в администрации района. Ей и другим избранным главам поселений вручили удостоверения о победе на прошедших 13 сентября выборах."Все хорошо будет. Конечно, сложно, но ничего страшного. Сейчас столько проблем, но она (Удгодская) их решит… Главное - себя настроить работать с людьми, найти себя в обществе и работать вместе с нами", - сказала Демидова.Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чухломского района</a> единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48.По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.
https://ria.ru/20201001/garderob-1578050707.html
https://ria.ru/20200929/politika-1577949088.html
Честные долго не правят.
27
Правильно сказано, больше уверенности в себе и работать честно. Всё получится хорошо.
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костромская область
чухломский район
РИА Новости
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РИА Новости
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костромская область, чухломский район, политика

Коллега поддержала избранную главой поселения под Костромой уборщицу

15:00 01.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская сможет решить все проблемы, которых много на селе, но ей нужна уверенность в себе, заявила журналистам глава Чухломского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов Татьяна Демидова.
В четверг Удгодская вступила в должность. Церемония проходила в администрации района. Ей и другим избранным главам поселений вручили удостоверения о победе на прошедших 13 сентября выборах.
Марина Удгодская - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 14:28
Победившая на выборах уборщица планирует сменить гардероб
"Все хорошо будет. Конечно, сложно, но ничего страшного. Сейчас столько проблем, но она (Удгодская) их решит… Главное - себя настроить работать с людьми, найти себя в обществе и работать вместе с нами", - сказала Демидова.
"Пожелаю ей уверенности в себе, остальное все приложится. Нужна работа с населением, с главой района, с собранием депутатов. У нее депутаты крепкие, пусть опирается на депутатов и на специалистов (администрации)", - подчеркнула она.
Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48.
По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.
Подача в ЦИК РФ списков кандидатов в ГД от партии Российская партия пенсионеров за справедливость - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 15:21
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Костромская областьЧухломский районПолитика
 
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