Коллега поддержала избранную главой поселения под Костромой уборщицу
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская сможет решить все проблемы, которых много на селе, но ей нужна уверенность в себе, заявила журналистам глава Чухломского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов Татьяна Демидова.
В четверг Удгодская вступила в должность. Церемония проходила в администрации района. Ей и другим избранным главам поселений вручили удостоверения о победе на прошедших 13 сентября выборах.
"Все хорошо будет. Конечно, сложно, но ничего страшного. Сейчас столько проблем, но она (Удгодская) их решит… Главное - себя настроить работать с людьми, найти себя в обществе и работать вместе с нами", - сказала Демидова.
"Пожелаю ей уверенности в себе, остальное все приложится. Нужна работа с населением, с главой района, с собранием депутатов. У нее депутаты крепкие, пусть опирается на депутатов и на специалистов (администрации)", - подчеркнула она.
Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48.
По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.
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