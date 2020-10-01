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Житель Екатеринбурга получил три года условно за похищение человека
Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Рината Ахметова к 3 годам лишения свободы условно за похищение человека в центре города, сообщает в четверг... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:01
2020-10-01T15:01
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Ленинский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> приговорил Рината Ахметова к 3 годам лишения свободы условно за похищение человека в центре города, сообщает в четверг прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>.По данным СУСК РФ по региону, утром 9 июля 2020 года на улице Шейнкмана в Екатеринбурге неизвестные похитили местного жителя 1962 года рождения. Следователи полагают, что злоумышленники насильно усадили мужчину в автомобиль "ВАЗ-2114" и увезли в неизвестном направлении. Вечером 10 июля одного из фигурантов задержали. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Потом удалось выйти на след второго подозреваемого - мужчины 1994 года рождения. Следствие считает, что они похитили мужчину "из иной личной заинтересованности".Одному из похитителей суд ранее назначил три с половиной года лишения свободы условно. Дело в отношении второго похитителя рассматривалось отдельно."Сегодня, 1 октября 2020 года, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Ринату Ахметову наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.Прокуратура в течение 10 дней изучит приговор и примет решение о его обжаловании, уточняет надзорное ведомство.
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свердловская область
екатеринбург
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свердловская область, екатеринбург, происшествия

Житель Екатеринбурга получил три года условно за похищение человека

15:01 01.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Рината Ахметова к 3 годам лишения свободы условно за похищение человека в центре города, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.
По данным СУСК РФ по региону, утром 9 июля 2020 года на улице Шейнкмана в Екатеринбурге неизвестные похитили местного жителя 1962 года рождения. Следователи полагают, что злоумышленники насильно усадили мужчину в автомобиль "ВАЗ-2114" и увезли в неизвестном направлении. Вечером 10 июля одного из фигурантов задержали. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Потом удалось выйти на след второго подозреваемого - мужчины 1994 года рождения. Следствие считает, что они похитили мужчину "из иной личной заинтересованности".
Одному из похитителей суд ранее назначил три с половиной года лишения свободы условно. Дело в отношении второго похитителя рассматривалось отдельно.
"Сегодня, 1 октября 2020 года, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Ринату Ахметову наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Прокуратура в течение 10 дней изучит приговор и примет решение о его обжаловании, уточняет надзорное ведомство.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
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