https://ria.ru/20201001/pogoda-1578030969.html

В Москве в четверг ожидают до 20 градусов тепла

Облачная погода без осадков и до +20 градусов ожидается в Москве в первый день октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T08:12

2020-10-01T08:12

2020-10-01T08:12

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода без осадков и до +20 градусов ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в первый день октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице составит +18… +20, в Подмосковье +16… +21. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что такие температурные показатели на 5-7 градусов выше климатической нормы.

https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество