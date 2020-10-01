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В Москве в четверг ожидают до 20 градусов тепла
Облачная погода без осадков и до +20 градусов ожидается в Москве в первый день октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T08:12
2020-10-01T08:12
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода без осадков и до +20 градусов ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в первый день октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице составит +18… +20, в Подмосковье +16… +21. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что такие температурные показатели на 5-7 градусов выше климатической нормы.
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михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в четверг ожидают до 20 градусов тепла

08:12 01.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди гуляют в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве
Люди гуляют в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до +20 градусов ожидается в Москве в первый день октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице составит +18… +20, в Подмосковье +16… +21. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", - сообщил Леус.
Девушка с собакой в сквере в центре Новосибирска - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
06:38
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в октябре
Синоптик отметил, что такие температурные показатели на 5-7 градусов выше климатической нормы.
 
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Михаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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