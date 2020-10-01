https://ria.ru/20201001/podmoskove-1578049014.html

Вузы и колледжи Подмосковья не уйдут на каникулы из-за пандемии

Вузы и колледжи Московской области не уйдут на каникулы из-за пандемии, они продолжат работу в штатном режиме, заявила министр образования региона Ирина... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:59

2020-10-01T13:59

2020-10-01T14:19

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общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Вузы и колледжи <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> не уйдут на каникулы из-за пандемии, они продолжат работу в штатном режиме, заявила министр образования региона Ирина Каклюгина."Наши колледжи и вузы продолжают работать как и прежде, каникулы у них будут после Нового года – в январе, феврале, как это и предполагалось", - сказала Каклюгина на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорске</a>.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://na.ria.ru/20201001/minobrnauki-1578048671.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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