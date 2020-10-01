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Вузы и колледжи Подмосковья не уйдут на каникулы из-за пандемии
Вузы и колледжи Московской области не уйдут на каникулы из-за пандемии, они продолжат работу в штатном режиме, заявила министр образования региона Ирина... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:59
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Вузы и колледжи <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> не уйдут на каникулы из-за пандемии, они продолжат работу в штатном режиме, заявила министр образования региона Ирина Каклюгина."Наши колледжи и вузы продолжают работать как и прежде, каникулы у них будут после Нового года – в январе, феврале, как это и предполагалось", - сказала Каклюгина на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорске</a>.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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Вузы и колледжи Подмосковья не уйдут на каникулы из-за пандемии

13:59 01.10.2020 (обновлено: 14:19 01.10.2020)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Вузы и колледжи Московской области не уйдут на каникулы из-за пандемии, они продолжат работу в штатном режиме, заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.
"Наши колледжи и вузы продолжают работать как и прежде, каникулы у них будут после Нового года – в январе, феврале, как это и предполагалось", - сказала Каклюгина на брифинге в Красногорске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Минобрнауки не планирует общего перевода вузов на "удаленку"
 
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