https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578061681.html

Адыгея получит 67 миллионов рублей на поддержку медиков

Адыгея получит дополнительно 67 миллионов рублей на поддержку медработников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:55

2020-10-01T16:55

2020-10-01T16:55

распространение нового коронавируса

мурат кумпилов

здоровье - общество

госдума рф

владислав резник

республика адыгея

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865721_0:0:3070:1727_1400x0_80_0_0_3e84e06a9bc17530f88d1892e6aee6ea.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Adygeja" target="_blank">Адыгея</a> получит дополнительно 67 миллионов рублей на поддержку медработников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского правительства.По последним данным, коронавирусом с начала пандемии в Адыгее заболели 4114 человек, из которых 3512 уже излечились, 33 человека скончались.Отмечается, что эти деньги пойдут стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также выполнение особо важных работ непосредственно участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией."Мы принимаем необходимые меры для реализации в регионе президентских инициатив и чувствуем в этой работе серьёзную помощь со стороны правительства страны, депутатского корпуса", – приводит слова главы Адыгеи <a href="https://ria.ru/person_Murat_Kumpilov" target="_blank">Мурата Кумпилова</a> его пресс-служба.Сообщается, что решение о выделении региону допфинансирования было принято правительством РФ по предложению парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200929/putin-1577951321.html

республика адыгея

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурат кумпилов, здоровье - общество, госдума рф, владислав резник, республика адыгея, общество