Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578061681.html
Адыгея получит 67 миллионов рублей на поддержку медиков
Адыгея получит дополнительно 67 миллионов рублей на поддержку медработников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:55
2020-10-01T16:55
распространение нового коронавируса
мурат кумпилов
здоровье - общество
госдума рф
владислав резник
республика адыгея
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865721_0:0:3070:1727_1400x0_80_0_0_3e84e06a9bc17530f88d1892e6aee6ea.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Adygeja" target="_blank">Адыгея</a> получит дополнительно 67 миллионов рублей на поддержку медработников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского правительства.По последним данным, коронавирусом с начала пандемии в Адыгее заболели 4114 человек, из которых 3512 уже излечились, 33 человека скончались.Отмечается, что эти деньги пойдут стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также выполнение особо важных работ непосредственно участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией."Мы принимаем необходимые меры для реализации в регионе президентских инициатив и чувствуем в этой работе серьёзную помощь со стороны правительства страны, депутатского корпуса", – приводит слова главы Адыгеи <a href="https://ria.ru/person_Murat_Kumpilov" target="_blank">Мурата Кумпилова</a> его пресс-служба.Сообщается, что решение о выделении региону допфинансирования было принято правительством РФ по предложению парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200929/putin-1577951321.html
республика адыгея
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865721_87:0:2816:2047_1400x0_80_0_0_60fc5901e5474f6241d48808ae7e8c0c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мурат кумпилов, здоровье - общество, госдума рф, владислав резник, республика адыгея, общество

Адыгея получит 67 миллионов рублей на поддержку медиков

16:55 01.10.2020
 
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в прививочном кабинете поликлиники
Медицинский работник в прививочном кабинете поликлиники - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Адыгея получит дополнительно 67 миллионов рублей на поддержку медработников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По последним данным, коронавирусом с начала пандемии в Адыгее заболели 4114 человек, из которых 3512 уже излечились, 33 человека скончались.

"Сегодня правительство РФ утвердило выделение республике Адыгея дополнительных средств из резервного фонда на поддержку медицинских работников, участвующих в оказании помощи больным COVID-19 и лицам из групп риска заражения… Адыгея получит дополнительно 67 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти деньги пойдут стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также выполнение особо важных работ непосредственно участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
"Мы принимаем необходимые меры для реализации в регионе президентских инициатив и чувствуем в этой работе серьёзную помощь со стороны правительства страны, депутатского корпуса", – приводит слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова его пресс-служба.
Сообщается, что решение о выделении региону допфинансирования было принято правительством РФ по предложению парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Госсовета - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 15:54Распространение нового коронавируса
Путин заявил, что в октябре порядок доплат медикам надо сохранить
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаМурат КумпиловЗдоровье - ОбществоГосдума РФВладислав РезникРеспублика АдыгеяОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния