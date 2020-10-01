Адыгея получит 67 миллионов рублей на поддержку медиков
КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Адыгея получит дополнительно 67 миллионов рублей на поддержку медработников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По последним данным, коронавирусом с начала пандемии в Адыгее заболели 4114 человек, из которых 3512 уже излечились, 33 человека скончались.
"Сегодня правительство РФ утвердило выделение республике Адыгея дополнительных средств из резервного фонда на поддержку медицинских работников, участвующих в оказании помощи больным COVID-19 и лицам из групп риска заражения… Адыгея получит дополнительно 67 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти деньги пойдут стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также выполнение особо важных работ непосредственно участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
"Мы принимаем необходимые меры для реализации в регионе президентских инициатив и чувствуем в этой работе серьёзную помощь со стороны правительства страны, депутатского корпуса", – приводит слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова его пресс-служба.
Сообщается, что решение о выделении региону допфинансирования было принято правительством РФ по предложению парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.