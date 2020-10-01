https://ria.ru/20201001/pechatniki-1578031984.html

Работы по благоустройству территории начались у станции МЦД-2 "Печатники"

Работы по обеспечению транспортной и пешеходной доступности начались на юго-востоке Москвы на станции МЦД-2 "Печатники", завершить их планируют в 2021 году,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:00

2020-10-01T09:00

2020-10-01T09:00

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петр бирюков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Работы по обеспечению транспортной и пешеходной доступности начались на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на станции МЦД-2 "Печатники", завершить их планируют в 2021 году, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что в этом году в зону благоустройства вошла улица Шоссейная, а в следующем планируется продолжить работы на улице Гурьянова."В настоящее время дорога к станции не очень удобная - плохие тротуары, причем местами их просто нет, недостаточное освещение. С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей", - сообщил Бирюков.Он рассказал, что в рамках благоустройства приведут в порядок тротуары, в местах так называемых "народных троп" обустроят пешеходные дорожки.Для пассажиров общественного транспорта на прилегающей к станции территории установят шесть современных остановочных павильонов. В них можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильные телефоны.В ходе благоустройства обновят одно из любимых мест жителей Печатников – сквер возле дома № 11 по Шоссейной улице. Там обустроят современное общественное пространство с удобными скамейками, установят новые фонари с энергосберегающими лампами.Бирюков добавил, что полностью завершить работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Печатники", планируется к ее вводу в эксплуатацию в 2021 году.В 2019 году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности возле 26 станций МЦД-1 и МЦД-2.

https://realty.ria.ru/20200919/mtsd-1577479435.html

https://ria.ru/20200819/1575966158.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество