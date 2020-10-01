https://ria.ru/20201001/pandemiya-1578067571.html
Собянин уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин высказал уверенность, что пандемия коронавируса пройдет через несколько месяцев и человечество сможет привычно существовать дальше. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:02
2020-10-01T18:02
2020-10-01T18:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573690716_0:258:3014:1953_1400x0_80_0_0_9796c21a5015afcfd38d962b3f135f33.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> высказал уверенность, что пандемия коронавируса пройдет через несколько месяцев и человечество сможет привычно существовать дальше."Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев, человечество поборет ее и будет нормально дальше развиваться и жить", - заявил Собянин в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573690716_103:0:2834:2048_1400x0_80_0_0_60f0450a35a1905fb2b391682b32c850.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество