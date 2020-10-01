https://ria.ru/20201001/oruzhie-1578031431.html
Пентагон разместил запрос на покупку муляжей советского оружия
Пентагон разместил запрос на приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов советского оружия для военной базы Форт-Беннинг, сообщает RT со... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T08:37
2020-10-01T08:37
2020-10-01T09:45
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в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> разместил запрос на приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов советского оружия для военной базы Форт-Беннинг, сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на документ.Пентагон интересуют макеты гранатометов, автоматов и пулеметов <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Калашникова</a>, снайперской винтовки Драгунова, а также гранат, которые должны быть выполнены из сверхпрочного уретана, чтобы "выдержать многолетние тренировки".В запросе ведомства отмечается, что изделия будут использоваться для тренировок, в том числе с целью развития "навыков обращения с оружием противника".
https://ria.ru/20200921/tanki-1577536175.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны сша, сша, в мире