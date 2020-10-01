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Пентагон разместил запрос на покупку муляжей советского оружия
Пентагон разместил запрос на приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов советского оружия для военной базы Форт-Беннинг, сообщает RT со... РИА Новости, 01.10.2020
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россия
министерство обороны сша
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> разместил запрос на приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов советского оружия для военной базы Форт-Беннинг, сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на документ.Пентагон интересуют макеты гранатометов, автоматов и пулеметов <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Калашникова</a>, снайперской винтовки Драгунова, а также гранат, которые должны быть выполнены из сверхпрочного уретана, чтобы "выдержать многолетние тренировки".В запросе ведомства отмечается, что изделия будут использоваться для тренировок, в том числе с целью развития "навыков обращения с оружием противника".
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россия
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россия, министерство обороны сша, сша, в мире

Пентагон разместил запрос на покупку муляжей советского оружия

08:37 01.10.2020 (обновлено: 09:45 01.10.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пентагон разместил запрос на приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов советского оружия для военной базы Форт-Беннинг, сообщает RT со ссылкой на документ.

"В настоящее время данное предложение не обеспечено финансированием, однако ожидается, что средства на его выполнение будут получены", — говорится в заявке.

Пентагон интересуют макеты гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, а также гранат, которые должны быть выполнены из сверхпрочного уретана, чтобы "выдержать многолетние тренировки".
В запросе ведомства отмечается, что изделия будут использоваться для тренировок, в том числе с целью развития "навыков обращения с оружием противника".
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