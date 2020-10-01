https://ria.ru/20201001/oklad-1578027622.html

Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%

Оклады ряда работников федеральных государственных органов, а также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и судей повысят на 3% с 1 РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T00:21

2020-10-01T00:21

2020-10-01T06:23

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1400x0_80_0_0_eed7bf4ae74b6e37a144a2a741b13069.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Оклады ряда работников федеральных государственных органов, а также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и судей повысят на 3% с 1 октября.Речь, в частности, идет о должностях, установленных приложением к постановлению правительства от 24 марта 2007 года, то есть об экспертах, заведующих, стенографистах, экспедиторах в центральных аппаратах федеральных госорганов, аппаратах федеральных судов (исключая Конституционный, Верховный и Арбитражный), органах судебного департамента при Верховном суде, органах прокуратуры и следственных органах СК РФ.Также вырастут оклады аналитиков, инженеров, заведующих в федеральных министерствах, службах, агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ, и в их территориальных органах.Согласно указу президента РФ, с 1 октября на 3% возрастают также и оклады судей Конституционного суда <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.Индексация также коснётся работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

https://ria.ru/20200525/1571980187.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество