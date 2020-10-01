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Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
Оклады ряда работников федеральных государственных органов, а также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и судей повысят на 3% с 1 РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T00:21
2020-10-01T06:23
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Оклады ряда работников федеральных государственных органов, а также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и судей повысят на 3% с 1 октября.Речь, в частности, идет о должностях, установленных приложением к постановлению правительства от 24 марта 2007 года, то есть об экспертах, заведующих, стенографистах, экспедиторах в центральных аппаратах федеральных госорганов, аппаратах федеральных судов (исключая Конституционный, Верховный и Арбитражный), органах судебного департамента при Верховном суде, органах прокуратуры и следственных органах СК РФ.Также вырастут оклады аналитиков, инженеров, заведующих в федеральных министерствах, службах, агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ, и в их территориальных органах.Согласно указу президента РФ, с 1 октября на 3% возрастают также и оклады судей Конституционного суда <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.Индексация также коснётся работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.
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россия, общество

Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%

00:21 01.10.2020 (обновлено: 06:23 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Оклады ряда работников федеральных государственных органов, а также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и судей повысят на 3% с 1 октября.
Речь, в частности, идет о должностях, установленных приложением к постановлению правительства от 24 марта 2007 года, то есть об экспертах, заведующих, стенографистах, экспедиторах в центральных аппаратах федеральных госорганов, аппаратах федеральных судов (исключая Конституционный, Верховный и Арбитражный), органах судебного департамента при Верховном суде, органах прокуратуры и следственных органах СК РФ.
Также вырастут оклады аналитиков, инженеров, заведующих в федеральных министерствах, службах, агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ, и в их территориальных органах.
Согласно указу президента РФ, с 1 октября на 3% возрастают также и оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.
Индексация также коснётся работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.
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