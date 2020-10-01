https://ria.ru/20201001/ogranicheniya-1578054743.html
Собянин надеется, что принятых мер по COVID-19 будет достаточно
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что принятых в Москве мер будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости COVID, и не придется принимать более... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:23
2020-10-01T15:23
2020-10-01T15:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> выразил надежду, что принятых в Москве мер будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости COVID, и не придется принимать более тяжелые решения.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 5 октября работодатели в Москве должны перевести на удаленку не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями."Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений", - сообщил мэр заявил в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/v-zone-riska-i-o-perehode-na-udalyonnuyu-rabotu" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578033490.html
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество