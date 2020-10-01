https://ria.ru/20201001/ogranicheniya-1578054743.html

Собянин надеется, что принятых мер по COVID-19 будет достаточно

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что принятых в Москве мер будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости COVID, и не придется принимать более... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:23

2020-10-01T15:23

2020-10-01T15:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575738513_0:252:3072:1980_1400x0_80_0_0_36a34877a85155e303eef1f1f22950c6.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> выразил надежду, что принятых в Москве мер будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости COVID, и не придется принимать более тяжелые решения.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 5 октября работодатели в Москве должны перевести на удаленку не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями."Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений", - сообщил мэр заявил в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/v-zone-riska-i-o-perehode-na-udalyonnuyu-rabotu" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578033490.html

5

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество