https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578048788.html

Песков заявил, что Навальный не является реальным оппонентом Путина

Алексей Навальный, обвиняя президента РФ Владимира Путина, хочет поставить себя на один с ним уровень, но реальная, а не квази- и не маргинальная оппозиция... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:56

2020-10-01T13:56

2020-10-01T13:56

организация по запрещению химического оружия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

германия

берлин (город)

политика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексей Навальный</a>, обвиняя президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a>, хочет поставить себя на один с ним уровень, но реальная, а не квази- и не маргинальная оппозиция главы государства – другие люди и силы, заявил пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее Навальный в интервью немецкому изданию <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Der Spiegel</a> заявил, что за его "отравлением" стоит Путин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578047916.html

https://ria.ru/20201001/putin-1578037332.html

Vanya Duplin Абсолютно верно заявил Песков - Леша даже близко не уровень Путина, поэтому как бы Леша не пыжался, сколько бы к нему старушки вроде Меркель не бегали, даже до десятой части уровня Путина ему никогда не дорасти. 62

Ярослав Погодин Тоже что ли в Гуайдо решил податься? )) 42

15

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, германия, берлин (город), политика