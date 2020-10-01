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https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578048788.html
Песков заявил, что Навальный не является реальным оппонентом Путина
Алексей Навальный, обвиняя президента РФ Владимира Путина, хочет поставить себя на один с ним уровень, но реальная, а не квази- и не маргинальная оппозиция... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:56
2020-10-01T13:56
организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
германия
берлин (город)
политика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексей Навальный</a>, обвиняя президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a>, хочет поставить себя на один с ним уровень, но реальная, а не квази- и не маргинальная оппозиция главы государства – другие люди и силы, заявил пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее Навальный в интервью немецкому изданию <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Der Spiegel</a> заявил, что за его "отравлением" стоит Путин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578047916.html
https://ria.ru/20201001/putin-1578037332.html
Абсолютно верно заявил Песков - Леша даже близко не уровень Путина, поэтому как бы Леша не пыжался, сколько бы к нему старушки вроде Меркель не бегали, даже до десятой части уровня Путина ему никогда не дорасти.
62
Тоже что ли в Гуайдо решил податься? ))
42
15
германия
берлин (город)
РИА Новости
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организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, германия, берлин (город), политика

Песков заявил, что Навальный не является реальным оппонентом Путина

13:56 01.10.2020
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Алексей Навальный, обвиняя президента РФ Владимира Путина, хочет поставить себя на один с ним уровень, но реальная, а не квази- и не маргинальная оппозиция главы государства – другие люди и силы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что за его "отравлением" стоит Путин.

"Такая риторика, которая граничит с оскорблениями - это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе. Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы. Они не квази-, не маргинальные, а настоящая оппозиция", - сказал Песков журналистам.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 13:41
В Кремле заявили о работе сотрудников ЦРУ с Навальным
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 11:04
Володин прокомментировал обвинения Навального в адрес Путина
 
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Организация по запрещению химического оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинГерманияБерлин (город)Политика
 
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