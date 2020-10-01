https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578044469.html

Навальный рассказал подробности произошедшего в самолете

Алексей Навальный рассказал подробности произошедшего с ним в самолете, когда он летел из Томска, и подтвердил, что вернется в Россию и будет заниматься... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:55

2020-10-01T12:55

2020-10-01T12:55

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

алексей навальный

евросоюз

ангела меркель

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

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<strong>БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> рассказал подробности произошедшего с ним в самолете, когда он летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, и подтвердил, что вернется в Россию и будет заниматься политической деятельностью.Навальный, которому в конце августа стало плохо в самолете, летевшем из Томска, был доставлен на лечение в берлинскую клинику Charite. В настоящее время он находится в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>."Я был рад, что никто из моего окружения не подумал, что я не вернусь", - сказал Навальный в интервью еженедельнику <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a>, опубликованном в четверг."Теперь моя работа - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь", - отметил он.Он заявил, что убежден в том, что за его отравлением в Томске стоят российские власти, однако намерен продолжить заниматься политической агитацией, "ездить по регионам России, останавливаться в отелях и пить воду, которая есть в номерах".Навальный также рассказал подробности произошедшего с ним в тот день в самолете. "Я чувствую себя хорошо, как и в аэропорту. А потом... Органофосфаты атакуют вашу нервную систему, как DDoS-атака на компьютер - это перегрузка, которая вас ломает. Вы больше не можете концентрироваться. Чувствую: что-то не так, у меня холодный пот", - рассказал он.По его словам, затем он вышел в туалетную комнату и умылся, но чувствовал себя все хуже, хотя болей не было. Выйдя из туалета, он обратился к стюарду, а после этого упал на пол и потерял сознание.Он считает, что яд попал ему на кожу в номере отеля в Томске перед отъездом в аэропорт. Именно поэтому, по его словам, важно провести обследование его одежды, которая была на нем в день отъезда.Отвечая на вопрос, почему от яда не пострадали другие люди, Навальный сказал, что "это было минимальное количество яда", поэтому он не нанес ущерба окружающим.Комментируя предложения остановить строительство газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", Навальный отметил, что решение должна принимать Германия, а санкции против России не дадут эффекта. "Это (остановка "Северного потока 2") дело Германии. Принимайте решение сами", - сказал он, добавив, что санкции против России в целом ничего не изменят, а нужны ограничения против конкретных людей.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявляла, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции. В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a>, и в первую очередь Германии.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578042627.html

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578039351.html

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578040368.html

Gloomy Humorist Гостиницы и авиакомпании, кафе и рестораны, вносите этого чела в "черный список", отказывайте без объяснения причин, зачем вам проблемы? Алексею: конечно возвращайся, твой кредитор Пригожин тебя уже заждался, должничок ))) 130

Нефертити Васильевна Фишман Да пускай возвращается - "Новичка" больше не будет, будет "Ледоруб". 106

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швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире