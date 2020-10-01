https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578042627.html

Навальный рассказал о прогнозах врачей по его восстановлению

Алексей Навальный заявил, ссылаясь на мнение врачей, что ему удастся восстановить свое здоровье на 90% - или даже на все сто. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:22

2020-10-01T12:22

2020-10-01T12:22

госпитализация алексея навального

алексей навальный

ангела меркель

швеция

москва

берлин (город)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577550450_0:0:1201:676_1400x0_80_0_0_85742192ebd0dbf67f040ce84f88546f.jpg

<strong>БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> заявил, ссылаясь на мнение врачей, что ему удастся восстановить свое здоровье на 90% - или даже на все сто.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Позднее его перевезли в Берлин и поместили в клинику Charite, а правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Примерно через месяц Навальный был выписан из стационара."Врачи говорят, что я выздоровею на 90%, может быть, на 100%, но на самом деле никто не знает", - сказал он в интервью еженедельнику <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a>."В какой-то момент обо мне, вероятно, напишут в медицинских журналах. И мне нравится делиться своим опытом", - заявил Навальный, отметив, что его самочувствие значительно улучшилось и теперь он может подняться на пятый этаж и снова стоять на одной ноге.Он также сообщил, что его умственные способности полностью восстановились."Моя повседневная жизнь однообразна. Тренируюсь каждый день, в остальном ничего не делаю. Утром гуляю в парке, это моя работа, потом делаю зарядку с врачом, вечером снова гуляю. Днем стараюсь работать за компьютером", - рассказал Навальный.Он поблагодарил канцлера <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелу Меркель</a>, клинику Charite и немцев за спасение жизни "во второй раз" и "возвращение его личности". Касаясь своего пребывания в больнице, Навальный рассказал, что был "тяжелым пациентом", но врачи Charite оказались "самыми терпеливыми людьми в мире".Ранее разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк заявил РИА Новости, что в случае отравления этим боевым веществом Навальный скончался бы минут через десять. Кроме того, по его словам, фотографии Навального опровергают применение против него "Новичка", поскольку не видны главные симптомы - сужение зрачков и спазм мышц.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете на пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578040368.html

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578039351.html

Eugene Citizen Да у парня реальные проблемы! Он одержим тщеславием похоже. Мечтает ведь: "В какой-то момент обо мне, вероятно, напишут в медицинских журналах. И мне нравится делиться своим опытом", - заявил Навальный... Ну думаю что о нём должны написать в судебной хронике какой-нибудь. За клевету он отвечать должен по идее 46

Виктор Глотов Пусть скорей выздоравливает, следователи его уже заждались! 42

13

швеция

москва

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, швеция, москва, берлин (город), общество